„Să auzi vocea Alexandrei Măceşanu, în vârstă de 15 ani, care cere în zadar ajutor la numărul de urgenţă, doare şi îngrozeşte nu numai România, ci întreaga Europă. Adoptarea unor politici mai eficiente contra violenţei împotriva femeilor va trebui să fie mai mult în centrul acţiunii politice şi instituţionale europene. În numele Alexandrei şi al tuturor victimelor!”, a scris David Sassoli, miercuri, pe contul său de Facebook.

Autoritățile de forță din UE au solicitat informații suplimentare despre cazul Caracal, mai mult decât ceea ce s-a prezentat în presă și vor să știe concret ce s-a întâmplat, în contextul în care România este una dintre principalele surse de femei care sunt vândute pentru sex. Mai multe site-uri pentru adulți și videochat au fost deja luat în vizor și urmează controale la sânge, au relatat surse externe pentru Capital.

O internaută vine să confirme informațiile Capital. Aceasta povestește într-o postare pe facebook despre umilința la care sunt supuse româncele astăzi, din cauza incompetenței uluitoare a autorităților din România. Întreaga Europă ne arată cu degetul, ca și cum nu era deja suficient că suntem profilați drept corupții planetei.

Guvernul României se află în mare dificultate în această perioadă, deorece deprecierea organelor de ordine publică s-a accentuat enorm în perioada PSD. Oameni ai legii, polițiști, procurori, ofițeri de servicii se pare că sunt implicați în aceste rețele de trafic de persoane, iar acum autoritățile din UE sunt cu ochii pe ei. Nici Klaus Iohannis nu este privit tocmai cu ochi buni, ținând cont că în mandatul său s-au întâmplat aceste atrocități fără ca el să se poată opune în vreun fel.

„De la prietena mea din Dublin: „Astazi, pe aeroportul din Dublin, TOATE birourile/gheretele politiei de frontiera care verifica pasapoartele la sosire aveau un afis cu mesajul IN LIMBA ROMANA ‘Daca esti traficata pentru sex, te rugam sa ne spui in confidentialitate”. Cu numere de telefon, adrese email etc. Mi s-a facut rau instantaneu. Ofiterul de frontiera care mi-a verificat mie pasaportul mi-a spus ca au pus afisele azi si deja el avusese un caz (era nici 10 dimineata). Ziceti voi ce sa facem ca eu am ramas fara aer.” Trebuie să învățăm EMPATIE”, a scris o internaută pe facebook, întărind informațiile primite de Capital.

