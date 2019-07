Claudiu Năsui a lucrat în mediul privat (audit, piață de capital, bancă și consultanță) până în 2016, când a devenit consilierul Ancăi Dragu, fost ministru de Finanțe. În 2014 a lansat proiectul Open Budget, iar odată ajuns deputat, a elaborat mai multe proiecte de lege importante, printre care și cel referitor la abrogarea pensiilor speciale, respins de Senat.

Acesta susține că sistemul de pensii utilizat acum în România este unul nesustenabil pe termen lung și că într-un viitor nu foarte îndepărtat, nu vor mai fi bani pentru cei care au cotizat o viață întreagă pentru a avea o bătrânețe liniștită. Claudiu Năsui a acceptat să explice cititorilor Capital ce se întâmplă astăzi cu banii de pensii, cum sunt repartizați și ce înseamnă mai exact Pilonul 1, Pilonul 2 sau Pilonul 3.

Cum funcționează sistemul de pensii astăzi în România și de ce există aceste diferențe foarte mari între pensii? Un magistrat sau politician încasează în medie 15.000 de lei pensie, iar un medic sau profesor 1.500 de lei deși cotizează la fel.

Claudiu Năsui: Asta se întâmplă pentru că avem mai multe sisteme de pensii. Cei care au fost mai influenți politic, mai apropiați de centrii de putere ai statului și-au asigurat un sistem mai bun pentru ei. Doar pentru ei.

E ca și cum ar face statul, din banii noștri, ai tuturor, un super-spital curat cu doctori politicoși, fără să stai în săli de așteptare, cu medicamente și tot ce trebuie etc. Dar ar spune „aici au voie numai categoriile X, Y, Z”. Exact așa sunt și pensiile speciale. E mult mai greu să faci un sistem de pensii bun pentru toată lumea, așa că unii au scăpat de grijă și și-au asigurat pensii bune doar pentru ei prin legi speciale. De aceea se numesc „pensii speciale”.

De aici pleacă injustiția principală. Ar trebui toți, absolut toți, să avem același mod de calcul al pensiei. Oricare ar fi el. Dar în România nu avem asta. Nu am o problemă cu pensiile mari. Dacă cineva a muncit mult și a contribuit mult, mă bucur să aibă o pensie mare. E foarte bine. Am, în schimb, o problemă cu cei care nu au contribuit mult, dar au o pensie specială enormă. Iar asta din banii contribuabilului român.

În plus, chiar și printre beneficiarii de pensii speciale sunt nemulțumiți. De ce s-a luat în calcul nu-știu-ce spor la unul dar la altul nu? Și un labirint întreg de formule și legi care au tot modificat formulele astfel încât să-i ajute pe unii sau pe alții. Toate acestea ar trebui să înceteze.

12 MILIARDE pentru pensiile speciale

Cum ar trebui să funcționeze sistemul de pensii ca să fie eliminate aceste discriminări sociale?

Claudiu Năsui: Ce ar trebui să facă statul este în primul rând să elimine pensiile speciale, care ne-au costat 9.5 miliarde de lei anul trecut, anul acesta sunt prevăzute 12 miliarde. Am scris, împreună cu colegii Cristina Prună și Cristian Seidler, primul proiect de lege pe această temă din legislatura aceasta.

Pasul doi ar fi să grăbim cât putem de mult mersul dinspre pilonul 1 către pilonul 2. Trebuie să realizăm că pilonul 1 nu are cum să funcționeze pe termen lung. O să ne amăgim cu pensii nominale din care nu vom mai cumpăra nimic. Pentru cei cu pensii foarte mici și așa, putem menține o pensie minimă plătită de la bugetul de stat, dar asta ca măsură socială pentru cei săraci, nu pentru cei care s-au cocoțat în fruntea statului.

Ce înseamnă mai exact Pilonul 1 de pensii, Pilonul 2 și 3? Explică astfel încât să înțeleagă toată lumea, mai ales că s-a dorit desființarea Pilonului 2. De ce ar fi fost asta o catastrofă?

Claudiu Năsui: Avem sistemul zis „pilon 1” prin care toți cei care muncesc plătesc 25% din salariu brut pentru a plăti pensiile care trebuie achitate acum, în prezent. Având în vedere declinul demografic, sistemul este nu numai nesustenabil, dar și oferă pensii foarte mici. Tocmai de aceea, politicienii și-au asigurat lor și celor care au fost suficient de influenți ceea ce se numesc „pensii speciale”. Adică bani în plus la pensie calculați după formule din legi speciale. Cea mai mare pensie specială în România acum este de 66.700 lei net pe lună. Pensia minimă e de 640 lei pe lună. Toate astea din banii publici.

Pe lângă pilonul 1 și pensiile speciale, mai avem pilonul 2 și 3. Aici este de fapt soluția. Acum mult timp am început mersul dinspre pilonul 1 către pilonul 2. Adică către pensia administrată privat. Fiecare contribuie o parte din CAS la pilonul 2, unde fonduri de pensii investesc și scot un randament. Când se ajunge la vârsta de pensionare se pot accesa acei bani. Un sistem mai bun din multe punctele de vedere. Și mai ales un sistem sustenabil financiar. Problema cu el e că nu dădea mare putere politicienilor. De aceea voiau să-l omoare acum un an. Pentru că au explodat cheltuielile statului în neștire, au vrut să ia banii noștri care mergeau înspre pilonul 2. Vreo 7 miliarde de lei la acea vreme.

Ai propus abrogarea pensiilor speciale? De ce nu a trecut acest proiect și de ce nu s-a vorbit despre el, deși creează multă emoție?

Claudiu Năsui: Da, am depus primul proiect de lege pe această temă din legislatura aceasta. După noi s-au mai luat și alții. Ceea ce e foarte bine. Nu-mi doresc să treacă neapărat proiectul meu. Îmi doresc să terminăm cu sistemul de pensii speciale în România. Proiectul a picat la senat și este în prezent blocat la cameră.

Nu prea știu să spun de ce nu se vorbește despre el. Am făcut și conferință de presă când l-am lansat. Probabil că sunt teme care prezintă mai mult interes. Dar asta nu înseamnă că nu mă lupt în continuare pentru el.

De ce nu primesc medicii și profesorii pensii speciale

Mai cunoști vreo altă țară în care un medic sau un profesor să aibă o pensie de 300 de euro?

Claudiu Năsui: Din păcate pentru medici și profesori, ei nu primesc pensii speciale. De aceea, unii dintre ei ajung la pensii mizere. Pensii care, deși mici, sunt erodate și de inflație. De asta nu mai zicem.

Din păcate, grupurile de interese s-au mobilizat mai bine la alte profesii. Dar dacă tot vorbim despre medici și profesori. Aș vrea să se gândească fiecare categorie când primește câte ceva de la stat, un privilegiu, o mărire de salarii etc. Dacă nu cumva acel privilegiu e făcut tocmai ca să ne cumpere pe fiecare în parte.

Este o ficțiune că putem toți trăi pe spatele celorlalți. De fapt, doar unii ies câștigători din actualul sistem.

Ce sistem de pensii ai propune tu și de ce? Cum ar trebui să funcționeze?

Claudiu Năsui: În primul rând, oricare ar fi sistemul pe care l-am prefera, trebuie să fie același pentru toți. Dacă începem să facem categorii de șmecheri și fraieri, nu rezolvăm nimic.

În al doilea rând, eu aș merge pe pilonul 2 și 3. Adică să continuăm mersul dinspre pilonul 1 către pilonul 2. Și, la un moment dat, să începem mersul și dinspre pilonul 2 către pilonul 3. Dar mai e foarte mult până acolo. Din păcate, greșelile trecutului nu ne vor ierta.

Am avut șansa, după revoluție, să schimbăm sistemul de pensii. Să facem unul sustenabil. Datoria publică era la 0. Dacă făceam și privatizările corect, luam o grămadă de bani pe care trebuia să-i folosim ca să rezolvăm problema pensiilor. Din păcate nu a fost așa.

Clasa politică nu a avut niciodată viziune în România. Și când a avut viziune, în general, era una etatistă. Statul să vină, să ia, să oblige, etc. Reformele liberale au fost implementate mai degrabă ca urmare a presiunilor externe pentru că voiam să facem parte din cluburi de țări care aveau standarde.

Guvernul a ajuns la fundul sacului! Ce se poate face?

Auzim des că Guvernul a ajuns la fundul sacului. Cât de gravă este situația? Și care ar fi prima măsură pe care ai lua-o tu acum dacă ai fi premier sau ministru al Finanțelor?

Claudiu Năsui: A ajuns la fundul sacului de multă vreme. Au trăit pe datorie, dar și asta acum ne penalizează pentru că și piețele financiare ne dau dobânzi din ce în ce mai mari. În plus, atunci când te îndatorezi în intern faci ceea ce se numește „crowdout”, adică iei din resursele economiei reale și lași mai puțin pentru ea. De aceea a crescut ROBOR-ul.

Situația e foarte gravă. Actualii guvernanți s-au bazat probabil că problemele vor veni pentru următoarea guvernare, așa că nu le-a păsat.

Ministrul finanțelor recunoaște acum de o gaură de 7 miliarde. Dar în realitate gaura e aproape dublă. Să vă spun de ce. Din diferența între buget și execuție bugetară ne dăm seama ușor că deficitul pentru anul acesta este deja sub-estimat în buget cu ~5 miliarde de lei. La care se adaugă legea pensiilor cu încă 8.5 miliarde impact pe anul acesta. Deci aproape 14 miliarde lipsă. E enorm.

În plus ministrul ne zicea zilele astea că își asumă o creștere a deficitului peste 3% din PIB, dar doar pentru investiții. Dar ce înseamnă că își asumă? Plătește el din buzunarul lui diferența? Absolut deloc. Ne lasă pe noi cu datorii și ne duce în criză. Nu el o să sufere când vine corecția. Noi o să suferim. Și în plus, știți ce vor ei să spună prin „investiții”, nu? PNDL. Notoriu program PNDL. Notoriu pentru risipă, furt și gonirea fondurilor europene. O schemă inventată chiar de domul Liviu Dragnea, când era ministru al dezvoltării. O schemă care ne-a păgubit enorm, mult mai mult decât ne-a „scos din noroaie”, cum spunea prim-ministrul. Suna bine în teorie, în practică a fost un dezastru complet.

Prima măsură care ar trebui luată este stabilizarea cheltuielilor publice. În 2018, cheltuielile statului român au crescut cu 46.3 miliarde de lei. Doar în primele 5 luni din 2019 au mai crescut cu încă 19.5 miliarde de lei. Nu putem continua așa decât dacă vrem să ne prăbușim complet. Ca să avem o imagine a cifrelor, deficitul pe primele 5 luni este de 14.7 miliarde. Deci deficitul e mai mic decât creșterea cheltuielilor. Economia privată muncește și plătește taxe și impozite mari, dar nu pe măsura cheltuielilor.

A doua măsură este eliminarea pensiilor speciale, sau impozitarea lor cu 95%, dacă pică la CCR propunerea de eliminare. De acolo s-ar echilibra mult bugetul. Anul trecut s-au dat 9.5 miliarde pentru pensii speciale. Anul acesta sunt bugetate 12 miliarde.

A treia măsură este eliminarea PNDL. Este un program care și-a arătat efectele. S-a furat ca din codru din el. Supra-prețuri de 8 ori mai mari. Mai grav este că acest program a blocat de fapt dezvoltarea. În loc să facem absorbție de fonduri europene, primarii noștri au mers pe PNDL. La fonduri europene se fură mai greu. Ca să nu mai spunem că acest program a consolidat baronizarea țării. Mai grav, știți cazul din județul Bacău cu școala în care părinții au strâns bani să construiască o toaletă pentru copii? Nu i-a lăsat primarul să o facă cu 10.000 de euro. A zis că o va face el prin PNDL. Știți cât costă prin PNDL? Între 70 și 80 de mii de euro.

A patra măsură ar fi să eliminăm toate taxele pe salariu minim. Dacă facem primele 3 măsuri, putem avea chiar excedent bugetar. De aceea, trebuie făcut ceva care să ajute economia și mai ales pe cei aflați în sărăcie și cu salarii mici. În România avem în același timp lipsă cronică de forță de muncă și oameni care pleacă să muncească în alte țări. Și calificați și necalificați. Ca să nu mai vorbim de cei care aleg să rămână aici în inactivitate. Deci o aberație economică. De ce se întâmplă astea? Pentru că penalizăm munca prin cele mai mari taxe din toată Europa. Tocmai asta trebuie să se schimbe. Dacă facem salariul minim neimpozitat aducem beneficiul către cei care au cele mai mici salarii. Toate impozitele să se plătească de la salariul minim în sus.

Astea sunt doar o parte din măsurile care se pot face. Apoi e nevoie de o reformă profundă a statului român. Avem prea multe agenții, autorități, instituții care nu produc nimic și sunt făcute strict pentru a salariza activ de partid și personaje influente. Pentru că așa e în politică. Membrii de partid vor funcții și privilegii. Noi, la USR, suntem singurii care am propus la fiecare numire într-o instituție a statului profesioniști adevărați. Majoritatea nici nu erau membri de partid.

Cum se calculează pensia astăzi

Ce părere ai despre noile pensii speciale, cele acordate primarilor? Marius Budai spune că reprezintă o reparație pentru anii în care au avut salarii mici. Dar oare nu deschide cutia Pandorei? Pensiile vor fi suportate de bugetele locale, toți primarii vor dori pensii mari, deci își vor fixa salarii în consecință. Oare se va mai face ceva pentru comunități în acest context, sau întregul buget local se va duce în pensii și salarii? Cât de periculos este acest proiect?

Claudiu Năsui: Sunt împotriva pensiilor speciale ale oricui, inclusiv ale primarilor. Am avut, chiar și cu colegi, discuții despre pensii speciale și am fost atacat de ei pe tema asta. Dar nu cedez și nu negociez principii.

Dacă argumentul domnului Budăi este corect, și pensiile speciale sunt o reparație pentru salariile mici, atunci de ce nu le dăm la toți românii cu salarii mici? De ce să o dăm numai la primari?

Îmi pare rău, sunt argumente foarte slabe care nu vizează decât să justifice privilegii pentru grupuri de interese influente. Iar primarii sunt un grup de interese foarte influent.

Explică-ne te rog cum se calculează pensia astăzi și cum ai propune tu să fie distribuiți banii între cele trei piloane de pensii.

Claudiu Năsui: Acum, în pilonul 1, cel în care suntem cu toții, aproximativ dacă ai avut 35 de ani (stagiu complet de cotizare) salariu mediu pe economie, vei avea 1 punct de pensie. Adică 1.100 de lei. Așa e făcut sistemul. De ce doar 1 punct? De ce doar 1.100? De ce 35 de ani? Pentru că așa au scris politicienii în lege. Nu e niciun motiv obiectiv.

Eu propun să mergem către pilonul 2. Cu cât mai repede cu atât mai bine. Concret, banii pe care îi dăm acum pe CAS, adică 25% din orice salariu, să meargă la pilonul 2. Știți ce pensie am avea atunci? Dacă am munci fix 35 de ani pe salariu mediu și am avea exact randamentul pe care îl are pilonul 2 și în prezent, și am avea speranța de viață exact cât e prezentată de Eurostat, am avea 5.654 lei pe lună. Adică de 5 ori cât avem acum. Iar pensia aceasta ar fi cu adevărat contributivă. Fără ingerințe politice să ne spună cât timp să muncim sau cât să fie punctul de pensie sau cum să se calculeze. Și mai ales fără pensii speciale și privilegii doar pentru unii. Pensie bună prin munca noastră.

Dacă USR ajunge la putere, promite că va restabili echilibrul între categoriile sociale și va crea un sistem echidistant?

Claudiu Năsui: Deși cei care beneficiază de pensii speciale sunt foarte influenți, am reușit să facem din pensiile speciale o temă cu profil mai mare. Chiar dacă am fost atacați pe tema asta din multe locuri. Eu vă promit că nu mă voi opri din a combate acest sistem. Toți trebuie să mergem pe pilonul 2, după care pe pilonul 3. Doar așa vom avea un sistem de pensii sustenabil, în care să nu ajungem cu o pensie de milioane dar erodată de inflație în așa hal încât să nu mai cumpărăm nici o pâine din ea. Și doar așa vom avea o economie capabilă de creștere reală și nu pe datorie în care să se întoarcă românii sau măcar să nu mai plece.

