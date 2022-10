Marcel Ciolacu, președintele PSD și președinte al Camerei Deputaților, a vorbit, miercuri, 12 octombrie, în compania lui Ionuț Cristache, în podcastul România lui Cristache de pe contul de Youtube EVZ Capital, despre majorarea pensiilor din România. O serie de dezvăluiri importante, care vizează milioane de români, au fost transmise în exclusivitate.

Acesta a vorbit atât de majorarea pensiilor, cât și de condițiile în care România își permite să le crească cel puțin cu rata inflației din prezent.

Marcel Ciolacu, vestea zilei despre pensii

Ionuț Cristache l-a întrebat pe vicepremierul Ciolacu, liderul social-democraților, ce se va întâmpla cu pensiile românilor de anul viitor. Acesta a oferit o serie de detalii în exclusivitate. Este practic vestea zilei pentru foarte mulți români care așteaptă cu sufletul la gură informațiile oficiale cu privire la noile măsuri.

„Trebuie mărite și pensiile și salariul minim de la 1 ianuarie 2023. Trebuie să găsești un echilibru macroeconomic astfel încât nici să mergi în zona. Anul acesta e prima oară în România când întoarcerea în economie a fost mai mult în zona companiilor, decât către social. De aceea am avut acea creștere de 6%. Rata anuală una e anuală, altă e lunară. Și eu fac calcule. Nu suntem diferiți. Trebuie găsit echilibru.

Trebuie să avem ultima rectificare bugetară pentru a putea lua deciziile. În momentul acela ai toate cifrele pentru a lua cele mai bune decizii. Atât pensiile, cât și salariile se vor mări de la 1 ianuarie”, a explicat Marcel Ciolacu în exclusivitate, vorbind despre majorarea pensiilor din România.

În ceea ce privește pensiile, Marcel Ciolacu i-a asigurat pe pensionari că 2023 va veni cu o creștere a punctului de pensii. Această creștere ar fi în jurul procentului de 10%, practic sub nivelul inflației.

Majorare a pensiilor de cel puțin 10 procente

„Este un minim! Eu consider că acesta este un minim. Pentru salarii, minimul este legea, adică rata inflației, dar se pune rata de un an de dinainte. Construcția bugetului o faci cu anul în curs. Vom lua decizia cea mai sustenabilă. În momentul acesta, nu gestionezi doar economia României”, a mai transmis Ciolacu.

Acesta recunoaște că un pensionar nu poate trăi în România cu 1000 de lei sau 1.500 de lei, însă a atras atenția că măririle se vor face doar în baza contribuțiilor.

„Cu cât ai contribuit la fondul de pensii, cu atât ți se va aplica mărirea procentual. Am cerut ministrului Muncii și Finanțelor să vină cu o statistică foarte clară pe venituri pe familii”, a mai transmis liderul PSD, vorbind că și pensiile speciale vor crește tot pe baza de contribuție.

Ciolacu a mai transmis că până pe 31 decembrie trebuie să vină cu legea care să modifice și pensiile speciale. De asemenea, vor avea loc discuții la Bruxelles prin care se va scoate procentul de 9.4% din PIB privind creșterea pensiilor în România.

De luni de zile, președintele PSD, Marcel Ciolacu, transmitea că pensiile trebuie mărite pentru toată lumea, indiferent de valoarea pensiei, iar majorarea trebuie să pornească de la 10%, lucru care a fost discutat și în coaliția de guvernare cu premierul Nicolae Ciucă și cu restul liderilor politici de la PNL și UDMR.

Mai mult, acesta afirma că ar fi o premieră în cei 30 de ani de la Revoluție ca legea bugetului să fie prezentată în noiembrie, pentru a fi timp de dezbateri până la fnal de an.

„Ar fi o premieră în cei 30 de ani de la Revoluție să venim cu legea bugetului în noiembrie, să avem timp să dezbatem cea mai importantă lege care este votată în Parlament. Din punctul meu de vedere şi al colegilor mei, celor care am făcut impactul bugetar. Repet, am părerea că va fi o creştere economică mai mare, ne încadrăm, este inuman să vorbim de o decizie de a avea sub 10% o mărire a pensiilor”, spunea Marcel Ciolacu în luna septembrie.