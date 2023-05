Libertatea a anunțat pe surse că lucrările de dragare ale Ucrainei pe Bâstroe au atins 7 metri. Ministerul de Externe păstrează o tăcere absolută, deși acordul semnat cu Ucraina datează încă din luna februarie.

În realitate, Bâstroe a fost săpat la 8-9 metri

Într-o intervenție prin telefon în podcastul moderat de Robert Turcescu, HAI România, avându-l ca invitat pe Ion Cristoiu, Marius Tucă a acuzat autoritățile că au agreat un acord cu autoritățile ucrainene fără să informeze și românii. În realitate, săpăturile realizate de ucraineni au ajuns la 8-9 metri, a specificat Marius Tucă.

„Noi am spus de nenumărate ori, Cristoiu deja e prea mare pentru noi, a spus de mult că e un subiect închis. Am făcut o petiție, semnați petiția, numai așa m-a ținut. Este un fapt împlinit, știam de lucrul ăsta de la bun început. (…) Bineînțeles că măsurătorile sunt falsificate. Apa are peste 8 metri, între 8 și 9 metri. Asta ne-au aruncat-o așa, ca să ne potolească”, a declarat jurnalistul Marius Tucă în podcastul HAI România.

Ambasadorul american salută lucrarea de adâncire a Bâstroe

Pe de altă parte, a mai observat Marius Tucă, întreaga operațiune de dragare a avut girul partenerului strategic, SUA. După cum se știe, americanii sunt principalii traderi ai cerealelor ucrainene care urmează să tranziteze canalul Bâstroe.

„Este făcută cu acordul partenerului strategic al nostru. Ambasadorul Americii a postat pe pagina lui de Facebook că a fost în porturile ucrainene unde au investit foarte mulți bani ca să treacă grânele. Ce aș putea să mai spun? Că ăștia ai noștri nu sunt în stare să spună nimic Ți-aduci aminte de Dâncu, a încercat să spună că poate se negociază și l-au dat afară. Din punctul meu de vedere nu mai e absolut nimic de făcut, este al doilea braț după Sulina”, a continuat invitatul.

Ucraina a avut sprijinul UE

În continuarea intervenției sale, Marius Tucă a observat că Ucraina a avut susținerea Comisiei Europene, invocând nevoia unui canal de navigație transeuropean în contextul războiului.

„Toate lucrurile au început prin ianuarie când Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Transporturilor au primit o adresă prin care ucrainenii cereau Comisiei Europene să devină acest canal Chilia, deci nu Bâstroe, asta e o vrăjeală de adormit proștii, să devină transeuropean. Au cerut în mod oficial un canal pe lângă Sulina pe care să circule nave de mare tonaj. Ceea ce au cerut atunci s-a împlinit”, a mai punctat Tucă.

Autoritățile au anunțat „șerpește” o informație vitală

„Sunt revoltat. Nu se poate, într-o chestiune atât de sensibilă, tu să dai șerpește, pe surse, o informație esențială, pe care lumea o aștepta cu sufletul la gură. N-a sunat ăla de la Libertatea, ăla de la minister a zis, mai întâi o dăm ușor-ușor și pe urmă detonăm bomba. Deja lumea s-a obișnuit, simte cineva vreun fel de revoltă? Ca la Schengen, n-am intrat, mare revoltă 48 de ore, acum ne-am obișnuit cu gândul că n-o să intrăm niciodată”, a replicat gazda podcastului.

