Autostrada Comarnic-Brașov, cea mai scumpă din lume?! 80 de euro pe milimetru!

Invitat la podcastul „România lui Cristache”, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a dezvăluit prima estimare a costurilor pentru autostrada care ar trebui să traverseze Valea Prahovei.

„La ce au lucrat până acum cei care fac studiul de fezabilitate, ne duce costul acestei autostrăzi undeva la 8 miliarde de euro!”, a declarat ministrul Transporturilor.

„E cea mai scumpă autostradă din lume! E halucinant, mă scuzați!”, a exclamat jurnalistul Ionuț Cristache.

Mai scumpă decât Eurotunelul?!

Proiectat în anii 80, Eurotunelul, magistrala subterană care trece pe sub Canalul Mânecii și leagă Marea Britanie de Europa a avut un cost inițial estimat de 5,5 miliarde de lire. Dacă ar fi să comparăm cu costul inițial estimat de proiectanții autostrăzii Comarnic-Brașov, tunelul pe sub mare pare mai ieftin decât tunelul prim munți.

„Vă dau și explicația pentru care s-a ajuns la această primă strigare pentru că multe dintre autoritățile locale preferă varianta de tunel. Jumătate din această execuție e prevăzută sub formă de tunel. Eu nu pot să accept această soluție. Această finanțare de 8 miliarde este foarte greu de găsit…”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Alt record absolut: studiu de fezabilitate de 5 ani

„În noiembrie anul trecut când am ajuns la minister, a fost primul proiect la care am vrut să văd în ce stadiu ne aflăm. A câștigat o companie care are pentru elaborarea studiului de fezabilitate vreo 4-5 ani.”, a mai declarat ministrul Transporturilor la podcastul „România lui Cristache” de pe canalul de Youtube EVZ Capital.