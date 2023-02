Ancheta jurnalistului american Seymour Hersh a dat de pământ cu toate explicațiile neconvingătoare în legătură cu sabotajul conductelor Nord Stream. Acesta descrie pe site-ul său cum scafandrii marinei americane au plantat explozibili sub gazoducte în vara anului 2022, iar norvegienii au activat bombele trei luni mai târziu.

Ancheta lui Seymour Hersh, o lecție de jurnalism

Robert Turcescu a spus despre ancheta lui Seymour Hersh, laureat al premiului Pulizer, că este o lecție de jurnalism.

„E o lecție care ar trebui predată la toate școlile de jurnalism (…) Să nu ne informăm doar din surse oficiale”, a spus acesta.

Jurnalist de investigații Bogdan Comaroni a adăugat că este vorba despre o anchetă extrem de amănunțită, cu multiple surse

„Ancheta e beton și are nenumărate surse. Hersh are informații despre toate etapele care au precedat atacul. Hersh are o sursă principală legată de scafandri, surse politice și surse din apropierea Victoriei Nuland (n.red. – Subsecretar de stat pentru afaceri politice al Statelor Unite din 2021) și a lui Anthony Blinken (n.red. – Secretar de stat al SUA)”, a completat el.

Care au fost motivele sabotajului?

Robert Turcescu a vorbit despre mizele care i-au determinat pe americani să recurgă la această operațiune specială, pentru a face Europa dependentă de gazul petrolier american (GPL), care este mult mai scump.

„Partea interesantă e că gazul rusesc care venea spre Germania prin aceste conducte ocolea, evident, Ucraina. Prin urmare costurile erau mult mai puține. Asta v-o spun ca să știți că ucrainenii încasează o taxă destul de banană pe gazul care tranzitează teritoriul ucrainean venind dinspre Rusia spre Europa. (…) Operațiunea s-a desfășurat într-un secret absolut. Americanii au pus la cale sabotarea Nord Stream de dinainte de războiul din Ucraina.

Americanii au vrut mereu să decupleze Germania de gazul ieftin rusesc. În felul acesta americanii s-au asigurat că nemții n-or să trădeze, n-or să joace cum au mai jucat în istoria recentă, pe vremea doamnei Merkel. o curvăsărie tipic nemțească că ei sunt cu partea asta a Europei, dar la o adică joacă și cu rușii”, a spus jurnalistul.

Cum a acționat CIA?

Acesta a comentat, de asemenea, modalitatea în care a acționat CIA. În ancheta publicată pe site-ul său, Seymour Hersh susține că CIA a dat semnale că va detona bomba în Marea Baltică.

„Povestea e fabuloasă în felul în care descrie Seymour Hersh felul în care s-a desfășurat acțiunea într-un secret absolut. Norvegienii au plantat dispozitive tip C4 Seymour Hersh spune că CIA a dat semnale către detonatoare. Au avut ca acoperire un exercițiu NATO care se desfășoară în Marea Baltică. L-au folosit ca acoperire ca nimeni să nu bănuiască că se întâmplă ceva suspect. Au trebuit să bage scafandrii, să planteze pe conducte, citiți ancheta lui Hersh. Vă spun, se citește cu sufletul la gură, e roman. În fapt norvegienii au detonat conductele”, a spus Robert Turcescu.