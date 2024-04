Cine se află pe lista Alianței pentru Unirea Românilor (AUR)? Potrivit surselor Capital, acestea sunt persoanele care au un loc eligibil pentru alegerile care vor avea loc în 2024.

Alianța pentru Unirea Românilor și-a lansat candidaţii pentru alegerile europarlamentare şi locale. Lista completă este următoarea:

1. Terheş Cristian;

2. Târziu Claudiu;

3. Gheorghe Piperea;

4. Teodorescu Maria;

5. Axinia Adrian George;

6. Sturza Șerban;

7. Dumitrescu Cristina;

8. Gherasim Laura;

9. Vlahu Nicolae;

10. Neamtu George Mihail;

11. Popa Ioana;

12. Tanae Dan;

13. Gurlui Silviu;

14. Dascal Cristina;

15. Biro Răzvan;

16. Nastasoiiu Elena;

17. ⁠Iagar Monica;

18. Mancas Viorel;

19. ⁠Grosu Veronica;

20. ⁠Fitiu Avram;

21. ⁠Doboș Elena;

22. ⁠Baltasiu Radu;

23. ⁠Nicolescu Maria;

24. Petre Costea.

Lansarea a avut loc în Târgovişte, vechea capitală a Țării Românești. Formațiunea subliniază că locul a fost ales simbolic.

Lista urmează să fie înregistrată la Biroul Electoral Central.

Lista AUR pentru europarlamentare, deschisă de Felicia Acaia, nu a fost încă depusă la Biroul Electoral Central.

Pe lângă cei desemnați pentru alegerile europarlamentare, la eveniment au fost prezentați toți candidații pentru consiliile județene și pentru municipiile reședințe de județ.

Amintim că alegerile locale și cele europarlamentare vor avea loc în ziua de 9 iunie.

Anterior, George Simion a declarat că peste 600 de mii de români au semnat listele formațiunii pentru candidaţii la alegerile europarlamentare.

Totodată, el a precizat că sunt mai mulţi decât cred ceilalţi şi chiar mai mulţi decât sperau cei din conducerea partidului.

Formațiunea a organizat, duminică, la Târgovişte, un eveniment de prezentare a candidaţilor la alegerile europarlamentare.

Astfel, au urcat pe scenă şi candidaţii partidului la preşedinţia consiliilor judeţene şi la primăriile municipii reşedinţă de judeţ.

De asemenea, Simion a lansat și un mesaj dur la adresa premierului Marcel Ciolacu în timpul evenimentului. El l-a ironizat pe preşedintele PSD, care a fost prezent, sâmbătă, la o reuniune a socialiştilor europeni.

„Aţi văzut, au venit socialiştii europeni foarte frumos, că au venit la acest sfârşit de săptămână la noi, în Bucureşti, suntem un popor ospitalier. Au venit, cum a venit şi Ursula von der Leyen şi Manfred Weber şi Karl Neihammer să-i înveţe pe români cum să voteze. Aţi văzut că a vorbit Ciolacu cu ei în singura limbă străină pe care o cunoaşte el: «Socares Prala. The extremist, the extremist is here, the extremist».

Atâta poate Ciolacu. Ştiţi ce-i supărător? Că ei vin aici cu avioane particulare şi se arată nemulţumiţi de indicii noştri de dezvoltare, dar nu ştiu că sute de ani am fost cotropiţi şi exploataţi cu rândul şi ei luau lecţii de vals în timp ce bunicii mei şi bunicii voştri munceau cu plugul pământul”, a mai spus liderul AUR.