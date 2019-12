De asemenea, președintele Societății Române de Microbiologie consideră că ”vaccinarea constituie singura modalitate de prevenire specifică a gripei”.

“Din datele raportate de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP rezulta ca circulatia virusurilor gripale evolueza cu intensitate scazuta, cazurile fiind sporadice. Totusi se inregistreza o crestere semnificativa a numarului de infectii respiratorii acute fata de saptamana precedenta, de 6,3% (91423 fata de 85976), fiind intregistrat si primul deces datorat gripei la un barbat de 54 de ani avand co-morbiditati, nevaccinat, din judetul Prahova.

In acest an s-au vaccinat deja mai multe persoane decat in perioada similara a anului trecut, 1340000 fata de 1100000 de persoane, din grupele de populatie la risc, cu vaccin furnizat prin programul Ministerului Sanatatii, care continua si in aceasta perioada.

Vaccinarea constituie singura modalitate de prevenire specifica a gripei si se poate efectua cu vaccinuri injectabile la copii si la adulti sau cu vaccin cu administrare intranazala la copii si adolescenti cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani, disponibile in farmacii. Este imbucurator faptul ca exista un interes crescut in acest an din partea populatiei pentru vaccinarea anti-gripala.

Vaccinurile disponibile pe piata sunt tetravalente, cuprinzand tipurile de virusuri gripale A si B recomandate de catre OMS pentru a fi incluse in vaccin si se administraza in doza unica, cu exceptia copiilor pana la varsta de 10 ani, care trebuie sa faca doua doze la interval de 1 luna, in cazul in care sunt vaccinati pentru prima data. Vaccinurile au, indiferent de optiunea pentru vaccinare (vaccin inactivat sau vaccin viu atenuat), un profil de siguranta foarte bun, verificat si de utilizarea indelungata in Europa, in Statele Unite si in alte tari”, se arată în declarația sa.