La baza TikTok se află divertismentul, iar utilizatorii pot genera conținut original, participă la diverse provocări devenite virale, pot folosi vocea din alte materiale video sau crea mini-serii de câteva zeci de secunde ca să-i țină aproape pe cei care îi urmăresc.

TikTok este un fenomen la nivel global, iar în acest context, în care în România crește constant numărul utilizatorilor, PRO TV Plus a lansat astăzi emisiunea online How to TikTok. În fiecare marți, la ora 11:00, în emisiune se va vorbi despre secretele platformei, ce noutăți au mai apărut, cine sunt cei mai urmăriți utilizatori din România, tutoriale despre cele mai populare efecte, dar și câți bani pot câștiga cei care folosesc TikTok și au conținut care se viralizează. Primul episod e disponibil aici.

Emisiunea este prezentată de Aquene. A început să cânte la numai 6 ani și este studentă a Universității de Muzică, la secția Jazz. A fost alături de Cleopatra Stratan pe scena Sălii Palatului, l-a acompaniat la nai pe maestrul Gheorghe Zamfir și este parte din backing vocals la Vocea României. “Sunt absolut fascinată și pasionată de TikTo! Aici poți face o infinitate de videouri și e un lucru extrem de bun că din ce în ce mai mulți oameni își deschid conturi. În primul rând, TikTok înseamnă relaxare, distracție, dar și dezvoltarea imaginației. Sunt mega-happy că fac How To TikTok împreună cu protvplus.ro. Salut, tiktokerilor, și ne vedem în fiecare marți la ora 11, în exclusivitate pe protvplus.ro”, spune Aquene, host-ul celui mai nou show protvplus.ro.

Emisiunea How to TikTok este realizată în parteneriat cu TikTok România. Laura Savu, Global Community Manager spune: “Dacă până acum TikTok era privită ca o aplicație destinată doar adolescenților și copiilor, între timp lucrurile s-au schimbat și există o nevoie din ce în ce mai mare de informare și educare în acest sens pe piața din România. Să fii reticent la schimbare este un comportament firesc, în primă instanță, deoarece există foarte multe variabile necunoscute. Totuși, pentru că ne dorim să facem această experiență cât mai plăcută și accesibilă tuturor, suntem foarte bucuroși să dăm startul acestui proiect – “How to TikTok” alături de un partener respectat pe piața din România – PRO TV Plus”.

În fiecare marți, pe PRO TV Plus înveți How to TikTok.