Partidul condus de Ludovic Orban transferă zeci de primari ai PSD care vor candida din partea PNL la locale, deşi în urmă cu un an promitea că nu va primi niciun traseist. Practic, liberalii au ajuns să se comporte la fel ca Liviu Dragnea, cel care după desfiinţarea USL a ajuns până la adoptarea unei ordonanţe de urgenţă care să aducă pentru o perioadă în legalitate traseismul aleşilor locali, scrie adevarul.ro.

Practic, scrie sursa citată, promisiunea lui Ludovic Orban că în partid nu vor veni PSD-işti, promisiune făcută în vara lui 2019, a fost încălcată de însuşi liderul PNL, care a găsit tot felul de explicaţii în a demonstra că achiziţiile sunt valoroase pentru liberali.

De curând, a apărut informația potrivit căreia nu mai puțin de zece primari PSD au trecut în tabăra liberalilor şi vor candida din partea acestora pentru un nou mandat. Este vorba despre primarii din localităţile Vităneşti (Simion Nedea), Băbăiţa (Stelea Vârtopeanu), Călineşti (Gabriel Haită), Călmăţuiu (George Valentin Niţu), Crângeni (Iulian Lică), Crevenicu (Adrian Constantin Iancu), Dobroteşti (Ion Mănica), Drăcşenei (Ion Glonţ), Slobozia Mândra (Marinel Ştefan) şi Smârdioasa (George Pomojnicu).

Mai mult, situația nu este una singulară. Același lucru se întâmplă și în Ilfov. Potrivit unor surse politice citate de Adevarul, PNL a bătut palma cu mai mulţi foşti social-democraţi aflaţi în fruntea primăriilor Popeşti-Leordeni, Pantelimon şi Berceni. E vorba de Petre Iacov, Marian Ivan şi Gheorghe Covrigea.

Cea mai mare lovitură 

Traseismul politic a lovit PSD-ul chiar și în cele mai puternice legături din interiorul partidului. Cea mai spectaculoasă e povestea lui Marian Ivan, fin al cuplului Firea-Pandele. Ivan este un traseist politic prin excelenţă, adaptat în funcţie de context. În perioada 2004-2008, el a fost consilier local ales pe listele PSD, în 2008 a ajuns primar din partea PDL, iar în 2012 a trecut în barca PNL. Sub umbrela USL, dar fiind candidat liberal, a fost reales primar, pentru ca în 2014, prin ordonanţa Dragnea să treacă la PSD. În condiţiile în care acum pe val sunt liberalii, Ivan a mai făcut o nouă schimbare politică, de data aceasta spre PNL.

SURSA FOTO: Inquam Photos / Catalin Urdoi