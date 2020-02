Când va avea loc prima extracție

Potrivit directorul Black Sea Oil & Gas, primele extracții din perimetrul Midia din Marea Neagră vor avea loc în primul trimestru al anului 2021.

Câți bani s-au investit

„Investiţia totală în proiect este de 400 de milioane de dolari. Până acum am cheltuit 200 de milioane de dolari pentru exploatare şi încă 200 milioane de dolari pentru a extrage primele molecule de gaz. Sperăm să recuperăm întârzierile. Probabil că în primul trimestri din 2021 vom vedea primele extracţii”, a spus Mark Beacom.

Black Sea Oil & Gas a luat decizia de a investi în februarie 2019, dar au apărut întârzieri din cauza „legislaţiei ostile”, respectiv OUG 114.

„Am ales să investim acum un an şi am mers mai departe cu proiectul. Construim o platformă pe şantier şi am comandat echipamente pentru conectarea platformei. Suntem la 15% din lucrări faţă de 25% cât ar fi trebuit să fim. Estimăm că până anul viitor proiectul va fi finalizat”, a spus Mark Beacom.

Ce capacitate de producție este estimată

Capacitatea de producţie estimată va fi de 1 miliard de metri cubi de gaze pe an, echivalentul a 10% din consumul de gaze al României, conform estimărilor companiei. Gazele tratate vor fi livrate în Sistemul Naţional de Transport operat de SNTGN Transgaz SA (Transgaz) la staţia de măsurare a gazelor aflată în cadrul STG.

Te-ar putea interesa și: