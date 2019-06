Ministrul Comunicaţiilor, Alexandru Petrescu, anunţă că s-a adoptat în şedinţa de Guvern de joi, 20 iunie, Strategia 5G a Romaniei. „Acest act important defineste parametrii si liniile directoare ale Guvernului Romaniei de inglobare a noilor tehnologii de comunicatii in economie si societate”, precizează Petrescu.

„Noua generatie de tehnologie mobila, 5G, va crea un mediu de conectivitate mult superior generatiei 4G si va contribui in mod semnificativ la incluziune si cresterea productivitatii in economie.

Romania se pozitioneaza astfel alaturi de statele ambitioase in dezvoltarea tehnologica, in conditiile unui cadru amplu stabilit de Uniunea Europeana pentru adoptarea si dezvoltarea serviciilor 5G, calendarul vizand lansarea comerciala a serviciilor 5G standardizate in Romania in 2020, simultan cu marile economii europene.

Aceasta evolutie va confirma dinamica pozitiva accelerata a sectorului de comunicatii si tehnologia informatiei din Romania, va genera noi locuri de munca si dezvoltarea de noi ecosisteme antreprenoriale in domeniul digital”, scrie ministrul pe Facebook.

