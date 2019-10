Mihai Constantinescu nu se mai află printre noi. El a încetat din viață la vârsta de 73 de ani iar cei mai mulți dintre cei care l-au cunoscut sau i-au iubit cântecele, vorbesc la superlativ despre cel care a fost un mare artist și compozitor, cu un suflet enorm.

Trebuie însă spus că Mihai Constantinescu nu a dus, în ciuda aparențelor, o viață tocmai ușoară. Îndrăgitul artist a pierdut o casă iar acest episod l-a marcat profund. Regretatul artist şi soţia lui au doar un apartament, pe care Simona îl va moşteni după moartea lui, susțin jurnaliștii de la Cancan.

Potrivit sursei citate, iubitul artist a locuit într-o casă naționalizată, iar în 2007 – atunci când proprietarii imobilului au revenit în țară – artistul a fost somat să părăsească locuința. Casa se afla pe strada Sandu Aldea. Timp de 20 de ani Mihai Constantinescu locuise acolo. Dacă inițial artistul nu a vrut să părăsească acea casă naționalizată, a decis ulterior să plece. Casa a fost vândută imediat de proprietari.

”A fost cumplit. Am stat pe la prieteni, apoi la soră mea, iar acum stau cu chirie. La vârstă mea să stai pe ușile altora, cine și-ar fi imaginat. Simț că înnebunesc când îmi amintesc. Și acum, tot noi, dați afară din casă, trebuie să plătim chiria exorbitanță stabilită prin ordin judecătoresc. 18.000 de euro pentru cele zece luni în care am continuat să stau în casă pe care o credeam a noastră, dar instanță decisese că este a altora. Sumă exorbitanță s-a împărțit la doi. O parte o plătește fostă mea soție, o parte eu. Și cum eu nu am avut banii, mi-au pus poprire de 33% pe veniturile lunare. Am scăpat de boli, însă de casă ăștia nu mă lasă să uit”, a povestit Mihai Constantinescu la un moment dat.

Sursa citată menționează că îndrăgitul artist își completa veniturile, în ultima vreme, de banii pe care îi obținea din concerte. Artistul cerea 1000 de euro pentru o apariție într-un concert, cu mult mai puțin decât alți artiști autohtoni.

