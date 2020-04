„Sper ca cei care nu mai au somn sa se regaseasca in aceasta piesa, iar muzica si versurile sa le fie alinare, fie ca insomniile vin din suferinte, temeri sau ganduri apasatoare.”, spune cu empatie artistul Emilian.

Intr-o perioada de distantare sociala, Emilian considera ca muzica poate fi o plasa de salvare pentru suflete: “Sunt oameni care sunt impreuna si totusi stau separat, unii sunt prin alte tari sau poate chiar la un oras distanta, insa muzica reuseste indiferent de timpuri sa aduca oamenii impreuna, sa ii ridice si sa-i faca mai puternici si mai optimisti”.

Coproductie HaHaHa Production si Cat Music, cu muzica facuta de Emilian, Lucian Nagy, Florin Boka, Juno, Serban Cazan si Cristian Pascu, cu versuri scrise de Emilian impreuna cu Juno si Cristian Pascu, “Nu mai am somn” este o piesa “aparuta ca un vis intr-o noapte alba, intre peretii unei case ca o inchisoare dupa plecarea persoanei iubite din care doar muzica a reusit sa aduca alinare si eliberare”, dupa cum declara Emilian.

Emilian este artist HaHaHa Production, a lansat in ultimul an mai multe piese care au avut succes mare in online, pe platformele digitale si la radourile din Romania si a cucerit publicul ca artist in deschiderea unora dintre concertele sustinute de Smiley in cadrul turneului national “@Smiley_Omul”, din 2019. Emilian are doar 25 de ani, dar rigoarea unui artist profesionist care nu accepta jumatatile de masura. Face muzica de la 5 ani, a participat la toate concursurile de muzica pentru copii din tara si a castigat premii nationale si international in egala masura. La 10 ani s-a hotarat sa depaseasca granitele tarii si s-a inscris la Moscova intr-un concurs unde a obtinut marele premiu. Cand a implinit 12 ani, Emilian a avut primul lui concert in Sicilia la un festival de muzica pentru copii. A urmat Liceul de Muzica din Iasi unde a studiat chitara clasica la care a fost si campion national si pianul, terminand apoi Conservatorul la Bucuresti.