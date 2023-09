Fiica Elenei Udrea devine pe zi ce trece din ce în ce mai frumoasă

Elena Udrea are un motiv întemeiat pentru care luptă în viață și zâmbește mereu. Fiica ei, Eva Maria. Simplul fapt că are un copil de crescut, îi dă puterea necesară pentru a depăși orice obstacol și de învinge orice dușman.

Fiica ei devine pe zi ce trece din ce în ce mai frumoasă. Are ochii mari, un zâmbet drăguț și părul blond, iar părinții ei o îmbracă adesea în rochițe adorabile.

Pe scurt, Eva Maria arată ca o păpușă în mărime naturală.

Fostul ministru al Turismului își dorește să iasă din pușcărie de ziua de naștere a fiicei sale

Elena Udrea are o mare dorință. Fostul ministru al Turismului se află după gratii de mai bine de un an, însă nu renunță la ideea de a fi acasă de ziua fetiței ei. Pe data de 20 septembrie, Eva Maria va împlini 5 ani, iar mama ei este hotărâtă să îi fie alături. De un an și trei luni, aceasta se află la Penitenciarul Târgșor, singurul penitenciar destinat femeilor.

Se pare că notorietatea câștigată pe vremea când a fost consilier prezidențial sau ministru al Turismului nu au ajutat-o deloc. Ba chiar dimpotrivă! Potrivit Silviei Uscov, avocatul său, Elena Udrea se confruntă cu prejudecăți și cu o atenție sporită, deseori cu efecte nefericite.

„ A încercat până acum să facă orice e omenește posibil pentru a convinge conducerea penitenciarului că merită din plin o permisie de 24 de ore pe care să o petreacă de ziua fetiței sale, la ea acasă. Pentru asta, trebuie să acumulezi, conform regulamentului închisorii, un număr de credite, prin activitățile pe care le desfășori acolo. Or, această permisie nu i-a fost niciodată până în prezent alocată chiar dacă ea are dreptul la așa ceva și a întrunit și numărul de credite necesar”, a declarat recent Silvia Uscov.

Silvia Uscov a zis, la rândul ei, că a depus mai multe cereri de acest fel, însă niciuna nu i-a fost aprobată, până acum. Potrivit ei, legea permite acordarea unor recompense pentru condamnați în vederea stimulării unei conduite bune. Acestea pot fi pachete, vizite, convorbiri on-line, permisiunea de ieșire din penitenciar. Pentru regimul de executare al Elenei Udrea, sunt permise pana la 30 de zile pe an, respectiv 10 zile acordate odată.

Recompensele se acordă pe baza unor credite acumulate pentru diverse activități. Elena Udrea a participat la activități, de la cules de mere până la recitat de poezii de Vasile Alecsandri și scris caligrafic Imnul României. Elena Udrea a strâns mai multe credite decât erau necesare. Cu toate astea, i s-a refuzat acordarea acestei recompense.