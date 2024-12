Candidatul USR la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi, a atras atenția asupra riscurilor generate de manipularea de tip rusesc și de influențele în cadrul unui război hibrid. În cadrul unei intervenții la TVR, Lasconi a subliniat că astfel de tactici subminează stabilitatea socială și politică.

Elena Lasconi a declarat că a semnalat încă de acum ceva timp natura conflictului actual în care este implicată România. Am atras atenția cu ceva timp în urmă că suntem într-un război hibrid. Rusia se joacă cu mințile oamenilor. E o manipulare de tip rusesc, a afirmat ea.

Potrivit acesteia, manipulările rusești sunt o amenințare reală, mai ales în contextul regional. Lasconi a adus în discuție alegerile prezidențiale din Republica Moldova, unde Maia Sandu a semnalat cumpărări de voturi și manipulări pe rețelele sociale orchestrate de Rusia.

Întrebată despre o posibilă cerere de sprijin direct din partea Republicii Moldova sau Ucrainei în cazul unui atac hibrid, Lasconi a precizat că răspunsul României trebuie să fie coordonat cu partenerii NATO.

„Moldova este un stat suveran. Nu este în NATO. Nici Ucraina nu este în NATO, pentru că, dacă ar fi fost în NATO, probabil că nu ar fi fost război în Ucraina şi nu ar fi murit oameni. Noi avem un război hibrid. Am atras atenţia, fără să fiu preşedintele statului şi fără să am intgrumentele necesare, am atras atenţia cu ceva timp în urmă că suntem într-un război hibrid. Rusia se joacă cu minţile oamenilor. E o manipulare de tip rusesc”, a afirmat Elena Lasconi la TVR.