Evenimentul a fost organizat de Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA împreună cu Ziarul News, la Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu”, sub patronajul Consiliului Județean Brașov, având ca partener instituțional Camera de Comerț și Industrie Brașov (CCIBV).

Contribuţia Judeţului Brașovul la PIB-ul României este de 3,5% – ceea ce plasează județul pe locul 5 la nivel naţional, iar în anul 2022, alături de Bucureşti şi Constanţa, Braşovul a fost un motor important al creşterii economice din România.

La rândul său, Cosmin Roșia, Director General CCIBV, a declarat: „Faptul că economia judeţului Braşov creşte de la un an la altul ne confirmă faptul că antreprenoriatul local a luat cele mai bune decizii şi a adoptat cele mai corecte strategii financiare în gestionarea afacerilor. Chiar dacă condițiile fiscale în România pe partea de microîntreprinderi încă sunt foarte bune, antreprenorii, și aici vorbim de circa 750.000 de microîntreprinderi și peste 150.000 de start-up-uri în fiecare an, au nevoie de educație financiară care să-i ajute în consolidarea afacerii”.

Despre nevoia de promovare a educației financiare a vorbit și Andreea Negru, Fondatoarea ADAA, susținând: „Educația financiară reprezintă baza solidă pe care se construiește o afacere de succes. O bună înțelegere a aspectelor financiare ale afacerii contribuie la stabilitatea și sustenabilitatea pe termen lung a acesteia. De asemenea, educația în domeniul digitalizării și tehnologiei devine esențiala, oferind oportunități pentru antreprenori.

Nu în ultimul rând, mediul de afaceri are nevoie de măsuri de susținere și stimulare pentru a permite afacerilor să crească. De asemenea, trebuie să existe programe și proiecte de formare și educație pentru antreprenori, care să le ofere instrumentele necesare pentru a naviga într-un mediu complex și competitiv”.

Pe lângă nevoia de susținere și promovare a educației financiare pentru antreprenori, în cadrul conferinței s-a discutat despre digitalizare și nevoia de aliniere a pieței forței de muncă la realitățile economice , subiecte de interes pentru antreprenorii prezenți la eveniment. Un alt subiect central l-a reprezentat nevoia de finanțare a companiilor, element cheie în dezvoltarea și scalarea unui business.

Anca Dragu, fost ministru de Finanțe a susținut: „În România, dar și la nivel european, cea mai mare problemă a companiilor este finanțarea. Accesul la finanțare reprezintă prima durere a unei companii mici. Orice bancă, fie că este de stat sau că este privată, are aceleași reguli. Multe companii mici sunt considerate nebancabile.

În mod special, în perioada post-pandemică, accesul la finanțare a devenit și mai dificil, pentru că statele lumii și evident că România nu a făcut excepție, au crescut foarte mult deficitul bugetar. Pentru finanțator este mult mai simplu, mult mai ușor, să finanțeze deficitul bugetar, cu risc zero. Acest fenomen crește datoria, crește deficitul bugetar, iar sectorul privat este scos din piață și resursele băncilor, în mare parte, merg către finanțarea statului”.

Florin Luca, director executiv Agenția pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii Brașov a completat-o pe Anca Dragu, adăugând cӑ principala problemă a antreprenorilor o constituie lipsa forței de muncă. „Una dintre prioritățile mediului de afaceri și cu care ne lovim și noi în activitatea curentă și pentru care suntem nevoiți de cele mai multe ori să facem recuperări, este lipsa forței de muncă. Mediul de afaceri nu mai găsește să aducă forță de muncă. Sunt câteva preocupări ale mediului de afaceri”.

Pe lângă problemele menționate, antreprenorii cred ca soluția este educația.

„Din păcate, ȋn Romȃnia ne lipsește educația antreprenorialӑ. Sunt mulți antreprenori care nu știu ce înseamnă un P&L, nu au noțiuni de baza financiare și acest lucru se răsfrânge asupra afacerii lor. Curajul este cel mai important ȋn afaceri, iar orice eșec reprezintă un pas către un succes viitor.

Ca în orice domeniu, și în privința educației financiare este nevoie de o pregătire continuă, de o actualizare a informațiilor cu cele mai noi tendințe manifestate în plan economic, iar din acest punct de vedere proiectul de educație financiarӑ pentru antreprenori reprezintӑ o oportunitate foarte bună la nivel național de a conștientiza nevoia de învățare continuӑ ȋn domeniul economic”, a concluzionat Dorin Șaramet, manager Lingemann Romȃnia.

Demarat la București, proiectul național “Educație financiară pentru dezvoltarea economică și creșterea afacerilor”, a ajuns la Brașov, în data de 18 mai, următoarea conferința va avea loc la Constanţa ȋn data de 8 iunie.

Partenerii evenimentului din Brașov au fost: Consiliul Județean Brașov, Camera de Comerț și Industrie Brașov, Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Exim Banca Românească, Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din IMM-uri, Academia de Studii Economice București, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, CNTEE Transelectrica SA, TRANSGAZ, SNGN ROMGAZ SA, DO Security, Groupama, HORA, Think Tank 360 și Asociația Studenților în Economie, Afaceri și Comunicare.

Partenerii media: KLARMEDIA, MANPRES, NINE O’CLOCK, Adevarul.ro, Ziarul Bursa, EM360, Newsweek, CAPITAL, Club Economic, infofinanciar.ro, The Diplomat, Money.ro, Clubantreprenor.ro, ECONOMISTUL, Transilvania Business, Grupul Iubim Brașovul, Stefan Ovidiu Fotograf, NEWS ONE, InvestEnergy, Focus Energetic, Energy Industry Review, Energy Center, Jurnal de Dâmbovița, Ultima Oră.