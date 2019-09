Din pacate, exista foarte multe sanse ca dispozitivul pe care avem stocate diverse date sa se strice si astfel toate informatiile sa fie pierdute. Intr-o astfel de situatie complet neplacuta, vom avea nevoie obligatoriu de un program bun cu ajutorul caruia sa putem recupera datele pierdute.

Cea mai buna solutie pentru recuperarea fisierelor pierdute din diverse motive, este reprezentata de EaseUS Data Recovery Wizard Free.

Acest software este realizat de catre cei de la EaseUS si este extrem de usor de folosit iar acest lucru vi-l spun din proprie experienta.

EaseUS Data Recovery Wizard Free se descarca de pe site-ul oficial si, din momentul in care l-ati instalat, veti putea sa recuperati din cateva simple comenzi datele pierdute de pe orice dispozitiv, de la PC, laptop si harduri externe la smartphone-uri, tablete, carduri SD, camere foto&video si lista poate continua.

Cu aceasta versiune complet gratuita EaseUS Data Recovery Wizard Free, puteti recupera date pierdute din diverse motive in cantitate de pana la 2GB si de diverse tipuri precum fotografii, documente, videoclipuri, fisiere audio, email-uri plus mult altele, precum si exporta sau importa rezultatele scanarii.

Tot ce trebuie sa faceti este sa accesati site-ul Easeus.com de unde se poate descarca versiunea Free a software-ului, versiune care va ofera foarte multe posibilitati in ceea ce priveste recuperarea fisierelor pierdute, fiind ideala atat pentru dispozitivele de acasa, cat si pentru dispozitivele de la locul de munca.

Din momentul in care software-ul a fost descarcat, instalat si deschis, toti pasii pe care trebuie sa ii urmati va vor fi pusi la dispozitie chiar de catre acesta, fiind necesara gasirea locatiei de unde fisierele au fost pierdute, moment in care se va incepe scanarea la finalul careia veti putea vizualiza fisierele gasite, selecta exact ceea ce doriti sa recuperati iar mai apoi veti putea da “start” procesului de recuperare in sine.

Totul se va realiza in numai cateva minute, durata exacta fiind variata in functie de dimensiunea documentelor, software-ul EaseUS Data Recovery Wizard Free fiind oricum optimizat astfel incat totul sa decurga in cel mai rapid mod.

