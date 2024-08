Ploile torenţiale care s-au abătut asupra regiunilor alpine din Austria în acest weekend au generat inundaţii severe în Viena, provocând distrugeri considerabile în diverse zone ale ţării şi perturbând semnificativ transportul rutier şi feroviar. Conform rapoartelor furnizate de autorităţi şi de presa locală, transmise de Reuters, situaţia a fost deosebit de gravă în anumite zone afectate.

În staţiunea de schi St. Anton, situată în vestul Austriei, imaginile distribuite pe reţelele de socializare arată că autovehiculele au fost luate de torentele de apă noroioasă care s-au revărsat peste drumuri. Aceste fenomene extreme au avut un impact devastator asupra infrastructurii locale. În estul ţării, în Viena, au căzut ploi record care au dus la inundaţii extinse, informează postul de televiziune ORF. Aceste ploi neobişnuit de intense au dus la formarea unor râuri de apă în zone care, în mod normal, nu sunt expuse unor astfel de fenomene.

FLOODS HIT WESTERN AUSTRIA

Heavy rains cause widespread damage in Tyrol state, with flooding, landslides, and washed-away roads and cars reported. pic.twitter.com/ProibjRYui

