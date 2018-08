După ce a fost izolat de partid un fost ministru PSD rupe tăcerea: Sunt mulți care gândesc ca mine. Putem avea alt premier

„Asta (demisia lui Liviu Dragnea – n.r.) poate fi soluţie de maturitate politică. Nu spun asta pentru că îl urăsc sau pentru că îmi e nesuferit, ci, pentru că, în acest moment trebuie salvată guvernarea ţării şi salvat partidul.

Am văzut un sondaj, dacă rezultatele sunt adevărate, PSD a ajuns la 25%. E inacceptabil după un an şi jumătate. De la 45% la 25% e mult prea mult. Ceva ne-a adus aici, ceva sau cineva.

Fără îndoială PSD a avut guverne mult mai performante. Şi acum poate face cel puţin trei guverne performante.

Putem avea un premier mai bun”, a declarat Ecaterina Andronescu.

Ea a spus că nu a mai vorbit cu Liviu Dragnea din martie, de la congresul partidului şi a subliniat că este necesară o dezbatere în care să se discute soluţia pentru a ieşi din starea actuală.

"Mi-am asumat ce am făcut, mi se pare că să ai dreptul să vorbeşti e un lucru pe care îl are orice cetăţean. Se poate întâmpla şi ca partidul să mă excludă”, a conchis fostul lider al PSD Bucureşti.

"Am primit sute de mesaje. Sunt mulţi care gândesc aşa cum gândesc eu. Am avut cu mai mulţi colegi discuţii la telefon, dar din conducere nimeni nu s-a interesat de mine, că nu ar fi avut de ce. Eu nu am mai vorbit cu conducerea partidului de la Congres (Congresul PSD din 10 martie - n.r.) şi nici atunci prea mult", a completat Andronescu.

