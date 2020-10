Simona Halep, cea mai bună jucătoare de tenis a României a vorbit, într-un material promovat de Asociatia de Podiatrie, despre unele dintre problemele de sănătate cu care s-a confruntat de-a lungul carierei.

Drama neștiută a Simonei Halep

Fostul număr 1 WTA a declarat că, de 10-11 ani, se confruntă cu probleme la tălpile picioarelor, motiv pentru care poartă orteză de fiecare dată când se află pe terenul de tenis. „Acum 10-11 ani eram în străinătate şi m-a luat durerea tendonului lui Ahile. Am făcut un test şi de atunci am avut parte de orteze. Am folosit zi de zi. Atunci când merg am renunţat la ele pentru că vreau să merg mai comod, dar când fac efort le folosesc în permanenţă. Am jucat şi fără ele pentru că le-am uitat şi am avut dureri şi am făcut febră musculară”, a spus Simona Halep pentru Asociaţia de Podiatrie, citată de spotmedia.ro.

Simona a vorbit şi despre disconfortul generat de această problemă cronică. „Piciorul meu nu arată foarte bine, dar încerc să îl tratez cât se poate de mult. Muşchii din talpă sunt extrem de solicitaţi. Sunt foarte dureroase aceste probleme, am avut şi o ruptură de 40%, pur şi simplu n-am mai putut să merg. Deasupra piciorului am un os ieşit puţin şi mereu am probleme când mă încalţ. Este o problemă pe care o aud la mai mulţi jucători”, a mai spus jucătoarea de tenis.

Cum arată noul clasament

Noul clasament a fost dat publicităţii luni, iar cifrele o situează pe Halep la mare distanţă de liderul Ashleigh Barty (Australia), în timp ce poloneza Iga Swiatek, care a câştigat titlul la Roland Garros sâmbătă, a reuşit un salt de 37 de locuri şi se află pe 17, informează agerpres.

Mai exact, se pare că Simona Halep este la circa 1.500 de puncte de Barty, în timp ce pe locul al treilea se află japoneza Naomi Osaka, la aproape 1.500 de puncte de româncă. Americanca Sofia Kenin, finalistă la Paris, a urcat două poziţii şi se află pe patru, la doar 20 de puncte de Osaka.

România mai are patru jucătoare în top 100 pe lângă Halep: Patricia Ţig a urcat două locuri şi se află pe 57, Irina Begu a coborât trei locuri şi este pe 76, Sorana Cîrstea a coborât patru poziţii, fiind pe 88, iar Ana Bogdan a urcat o treaptă, pe 92. De remarcat saltul reuşit de Irina Bara, care a ajuns pe 116, cea mai bună clasare din carieră, în urma unui salt de 26 de locuri.

La dublu, Raluca Olaru a coborât un loc şi e pe 41, Monica Niculescu a urcat două poziţii şi e pe 53, iar Andreea Mitu a făcut un salt de 15 locuri, până pe 91. În ierarhia WTA Race, care contabilizează rezultatele din anul în curs, Kenin a urcat pe primul loc, făcând rocada cu Osaka, în timp ce Simona Halep rămâne pe locul al treilea. Swiatek a urcat 46 de locuri şi e a cincea.