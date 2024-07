Ministrul Afacerilor Externe din Ungaria, Péter Szijjártó, consideră că tentativa de asasinare a lui Donald Trump a avut loc din motive politice.

În special din cauza dorinței sale de a restabili pacea în Ucraina, el fiind singurul candidat la alegerile prezidențiale care a promis că va restabili pacea în Europa de Est într-o zi, dacă va fi reales.

My thoughts and prayers are with President @realDonaldTrump in these dark hours. 🙏

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 13, 2024