„Am parcurs un drum ca nimeni altcineva, un drum cum nu a mai existat vreodată, niciun alt drum nu a mai repurtat un asemenea succes. L-am început împreună cu patru ani în urmă și e departe de a se fi terminat”, a declarat Trump duminică după-amiază, cu ocazia Conferinței pentru Acțiune Politică Conservatoare (CPAC). „Să nu existe nicio îndoială, vom fi victorioși”, conform wsj.com

Declarațiile făcute acolo de Trump survin la șase săptămâni după punerea sa sub acuzare în Camera Reprezentanților – una dintre acuzații fiind aceea de a fi instigat la violențele semnalate la Capitoliu pe 6 ianuarie – și după achitarea sa ulterioară din Senat.

La Washington, GOP a fost divizat între detractorii fostului președinte, care i-au criticat afirmațiile făcute la protestele din cursul zilei, și cei care îl susțin și care vor ca el să-și mențină un rol în cadrul partidului.

Donald Trump, despre candidatura din 2024

Mai în glumă, mai în serios, în cursul alocuțiunii sale, Trump a spus că ar putea candida din nou în 2024, reiterându-și nefondata sa afirmație potrivit căreia el ar fi câștigat alegerile din noiembrie. „S-ar putea chiar să mă hotărăsc să îi înving pentru a treia oară“, a spus el. Pentru prima oară începând din anul 2010, partidul nu mai deține controlul nici asupra Casei Albe, nici în Camera Reprezentanților și nici în Senat.

Trump a spus că s-a hotărât să nu înființeze un nou partid, din cauză că „avem deja Partidul Republican”. Consilierii săi spun că s-ar putea ca Trump să nu se hotărască încă să candideze în 2024 decât după alegerile parțiale din 2022, când el intenționează să aibă un rol-cheie în desemnarea candidaților și în privința înlăturării celor care au votat pentru punerea lui sub acuzare.

Vineri, Trump a sprijinit un adversar al reprezentantului de Ohio, Anthony Gonzalez, unul dintre cei zece republicani care s-au aflat de partea democraților.

Așa cum au făcut și ceilalți vorbitori pe parcursul lucrărilor CPAC, Trump a folosit o bună parte din lungul său discurs, care a durat peste 90 de minute, ca să treacă din nou în revistă alegerile din 2020 și să îi condamne pe republicanii care i-au criticat nefondatele sale afirmații pe tema victoriei în alegeri.

Trump a înșirat numele tuturor republicanilor din Camera Reprezentanților care au votat pentru punerea lui sub acuzare și pe republicanii din Senat care au votat pentru condamnarea lui, respectiv, senatorii Lisa Murkowski din Alaska, Bill Cassidy, din Louisiana, Susan Collins, din Maine și Liz Cheney, din Wyoming.

„Să ne debarasăm de ei”, a spus Trump. „Așa-zișii republicani cu care ne-am înconjurat vor distruge Partidul Republican“, a spus el, apelând la termenul de RINO (Republican In Name Only – republican doar cu numele, n. red.).

El l-a criticat totodată pe senatorul din Kentucky Mitch McConnell, liderul minorității republicane din Senat, care, a spus el, la alegerile din 2020 nu și-ar mai fi putut păstra locul în Senat fără sprijinul lui Trump. Sondajele de opinie arătau că McConnell nu se situase niciodată pe un loc codaș.

Asistența l-a huiduit un timp pe McConnell, care a votat pentru achitarea lui Trump, dar care a criticat retorica acestuia anterioară tulburărilor. De atunci, cei doi au schimbat replici dure.

Trump l-a criticat dur pe Biden

Trump l-a criticat dur pe Biden din cauza măsurilor prin care democrații au revizuit politica dură față de imigrație, adoptată de predecesorul său, precum și demersurile administrației vizând redeschiderea școlilor.

Trump a criticat totodată Administrația Biden și pentru că nu susține mai ferm redeschiderea școlilor, acuzându-l pe Biden că ține partea sindicatelor profesorilor.

„Nu există absolut niciun motiv pentru care majoritatea tinerilor americani să nu se întoarcă imediat la școală”, a spus Trump. „Singurul motiv pentru care majoritatea părinților nu au de ales este faptul că Joe Biden i-a vândut pe copiii americani sindicatelor din învățământ“.

Colaboratorii președintelui au spus că Biden dorește ca școlile să fie deschise atunci când situația va fi una sigură.

Mulți republicani au considerat că afirmațiile postelectorale ale lui Trump afectează partidul, un partid care în ianuarie a pierdut în Georgia două scrutine pentru Senat, astfel încât controlul acestei camere le-a revenit democraților.

Duminică, Trump și-a reiterat afirmațiile, susținând că alegerile au fost trucate și pledând pentru „o singură Zi a Alegerilor” și nu pentru prelungirea votului prin poștă, așa cum s-a întâmplat în mai multe state pe fondul pandemiei. Izbucnind în urale, unii dintre susținători au strigat „Am câștigat!”

Oficialități federale, statale și locale au susținut că nu dețin nicio probă în sprijinul unei fraude electorale. O serie de instanțe, de la tribunalele federale și până la Curtea Supremă, s-au pronunțat repetat împotriva cazurilor prezentate de Trump și menite să ducă la schimbarea rezultatului, un rezultat pe care de altfel Congresul l-a validat.

Înaintea discursului, o serie de apropiați ai fostului președinte au spus că el e în continuare înfuriat de rezultat, dar că speră că el va prefera mai degrabă să încurajeze statele să schimbe legea electorală. Deja, o serie de state conduse de republicani au început să modifice amendamentele datorate pandemiei care facilitau votul prin poștă, un demers pe care mulți democrați l-au catalogat drept o tentativă de a împiedica votarea.

Trump formează un nou Comitet de Acțiune Politică

Pentru a-și susține în continuare obiectivele politice, Trump formează un nou superPAC (Comitet de Acțiune Politică). El dispune deja de un asemenea comitet care se numește Save America Political Action Committee (PAC Salvați America), care până la sfârșitul anului 2020 colectase deja peste 31 milioane dolari, chiar pe vremea când el contesta rezultatul alegerilor. Dar donațiile la nivel individual au atins 5.000 de dolari anual. Aceste super-PAC-uri, cunoscute drept comitete politice destinate doar gestionării cheltuielilor, pot accepta fonduri nelimitate, inclusiv din partea unor corporații.

Consilierii spun că principala cale prin care Trump și-ar putea menține puterea ar fi aceea de a juca un rol important în alegerile primare din 2022.

Ar fi o nebunie din partea GOP să stârnească un război civil în partid din cauza lui Trump, după cum afirmă senatorul republican din Florida Rock Scott, cel care conduce comisia de campanie a senatorilor republicani, a cărei sarcină este aceea de a susține realegerea candidaților partidului.

„Nu vom avea parte de un viitor dacă vom încerca să ne întoarcem acolo unde Partidul Republican se afla pe vremuri”, a spus Scott la conferință. „Dacă vom face așa, vom pierde baza pe care președintele Trump a însuflețit-o atât de mult. Vom pierde alegerile la nivelul întregii țări și, în cele din urmă, vom pierde întreaga națiune“.

Cum și-a petrecut Trump ultimele zile post-prezidențiale

Potrivit declarațiilor unei persoane care l-a vizitat, Trump, acum în vârstă de 74 de ani, și-a petrecut ultimele zile post-prezidențiale jucând golf la clubul său de la Mar-a-Lago, din Palm Beach, Florida, fiind ovaționat în picioare la diverse dineuri de membri ai clubului. Un prieten spune că el a mai slăbit și s-a odihnit. El spune că se simte îndeajuns de sănătos încât să mai suporte o nouă campanie, dacă va fi ales să mai înceapă una.

Alți eventuali candidați aspiranți ai GOP la alegerile prezidențiale din 2024 încearcă să îi atragă susținătorii și îi sprijină în continuare un rol în cadrul partidului.

„La Washington sunt foarte multe voci care ar vrea să își șteargă din memorie ultimii patru ani“, a declarat la conferință Ted Cruz, un senator republican din Texas. „Vreau să vă spun acum un singur lucru – Donald J. Trump nu pleacă nicăieri”.