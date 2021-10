Dominic Fritz a reacționat în urma acuzațiilor! Edilul explică cum a ajuns casa de 330.000 de euro pe numele lui

Astfel, primarul a confirmat că se va muta în noua casă. Totuși, acest susține că imobilul a fost cumpărat de soția sa după ce apartamentul său de burlac devenise neîncăpător, în contextul în care aceasta a născut recent.

„M-am obişnuit, din ziua în care mi-am declarat candidatura la Primăria Timişoara, la tot felul de fake news, atacuri şi minciuni despre mine. Că sunt spion, că nu am diplome, că nu am dreptul să fiu primar etc. De obicei nu răspund, pentru că sunt prea multe probleme reale de rezolvat să mă pot ocupa şi de cele inventate. Ştiam că e doar o chestiune de timp în care şi familia mea va fi obiectul unor atacuri. Acum circulă un fake news bizar cum că m-am mutat cu soţia într-o vilă pentru că nu mai vreau să stau cu copilul meu legat de Colterm.

De data asta răspund, pentru că nu mai e vorba doar despre mine. Soţia mea lucrează de 10 ani în zone de calamităţi şi război. A fost pe posturi în Republica Democrată Congo, în Haiti, în Irak şi, în ultimii doi ani, în Republica Centrafricană, unde a făcut parte din echipa care a coordonat răspunsul ONU la pandemie, într-o ţară aflată în război civil, cu un sistem medical aproape inexistent. Nu cunosc o altă fiinţă umană mai curajoasă, tenace şi inteligentă”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Terenul respectiv a fost trecut pe numele lui Dominic Fritz

De asemenea, Friz a mai scris că soţia sa şi-a dorit foarte mult să aibă o casă, însă nu poate deţine terenuri deoarece nu este cetățean UE. Din acest motiv, terenul respectiv a fost trecut pe numele lui Dominic Fritz.

„După 10 ani de trăit în zone de conflict, şi-a dorit foarte mult să crească copilul nostru (şi sperăm să nu fie ultimul!) într-o casă a ei. La Timişoara. Apartamentul de burlac pe care mi l-am cumpărat în 2015 a devenit prea mic pentru familia noastră mărită. După multe luni de căutare, ne-am găsit refugiul nostru şi abia aşteptăm să ne mutăm. Niciunul dintre cele două imobile nu sunt racordate la Colterm, aşa s-a întâmplat. Mi-aş dori ca cei care propagă aceste atacuri despre viaţa mea privată ar investi măcar o fracţie din resursele şi energia lor în găsirea de soluţii pentru Colterm.

Colterm nu ar fi ajuns în această situaţie dacă interesul public ar fi fost pe agenda celor care acum, evident, caută ţap ispăşitor după ce au păgubit oraşul şi şi-au mărit buzunarele. Încă un detaliu: soţia mea, nefiind cetăţean UE, nu are voie să deţină terenuri în România, doar imobile. Aşa că m-a făcut pe mine proprietar al terenului pe care stă casa ei. Îi mulţumesc. Voi menţiona donaţia în următoarea mea declaraţia mea de avere. E totul la vedere, case closed.

Sunt o persoană publică, mi-am asumat asta. Ştiu că prezenţa mea şi a multor colegi deranjează, nu facem mişmaşuri, vrem să se respecte legea în ţara asta şi prin urmare trebuie, cu orice preţ, să fim decredibilizaţi. Atacaţi-mă, dacă nu aveţi argumente sau soluţii. Dar lăsaţi familia mea în pace”, a completat Fritz.