Doliu uriaş în România! A plecat dintre noi la doar 33 de ani. A luptat în stradă până-n ultima clipă

Unul dintre cei mai activi protestatari din Piaţa Victoriei din 2017 a încetat din viaţă la numai 33 de ani. Este vorba despre Alexandru Socol, fotograful #rezist și membru al ONG-ului “Corupția ucide”.

Fratele lui Alexandru este cel care a dat teribila veste. Din primele informaţii, se pare că tânărul s-ar fi sinucis.

Imediat după ce s-a aflat că Alexandru Socol nu mai este printre noi, mesajele au început să curgă în mediul online, de la cei care l-au cunoscut. Un mesaj emoţionant a venit de la senatorul USR Florina Presadă. Ea spune că Alexandru suferea de depresie: “Îmi pare rău, Alex, că nu te-am putut ajuta! Iartă-ne tu pe noi!”

“Adio, Alex!

Am stat în caravana “Fără Penali” alături de Alexandru Socol în vara lui 2018 niște săptămâni. Era omul din spatele aparatului de fotografiat, omul care te făcea să zâmbești și te încărca cu energie fix atunci când credeai că nu mai poți. Aici este într-unul din rarele momente când nu era el cel care făcea fotografiile, deși aparatul folosit era al lui.

Alex s-a dus pentru că nu am reușit, noi toți cei care l-am cunoscut, să îi oferim ajutorul de care avea nevoie. Depresia e grea, te duce în hău, dar e o boală care se tratează. E păcat, e strigător la cer, să nu conștientizăm importanța acestui tratament! Sunt vieți pe care le putem salva, oameni pe care i-am putea avea încă lângă noi dacă am înțelege cât de util e acest tratament!

Îmi pare rău, Alex, că nu te-am putut ajuta! Iartă-ne tu pe noi! Și iartă-mă că acum nu pot să zâmbesc”, este mesajul postat de Florina Presadă pe pagina sa de socializare.

“Lumea a rămas azi fără unul dintre cele mai bune suflete posibile. Altă lume îl va primi”, a scris şi jurnalista Oana Dimofte pe pagina ei de socializare.

Alexandru Socol a fost unul dintre cei care, alături de Angi Şerban şi Florin Bădiţă, au reuşit să mobilizeze zeci de mii de oameni la protestele din Piaţa Victoriei, scrie fanatik.ro.

“Așa cum ei pot rezista ore bune la cozi, cred ca poți indura și tu”

Înaintea alegerilor parlamentare, tânărul de 33 de ani îi îndemna pe români să iasă la vot, chiar dacă “poate că nu suntem fericiți de candidați”.

“Asta e, n-avem încotro, votăm! Poate că nu suntem fericiți de candidați. Ca de obicei, vom alege răul mai mic. Este important să votezi. În joc este viitorul tuturor. Hai să fim responsabili, atât pentru noi cât și pentru copiii noștri, pentru cei care au incercat să schimbe cursul politicii din România, pentru părinți, pentru bunici, pentru cei care acum sunt departe de noi și votează pentru tine.

Diaspora dorește să se întoarcă acasă. Ei sunt ambasadorii noștri. Așa cum ei pot rezista ore bune la cozi, cred ca poți indura și tu. Vei vedea că ploaia de afară și drumul de maxim 5 minute până la secția de votare or să-ți facă bine. Vei avea un sentiment plăcut. Vei simți că măcar ai încercat să pui umărul la schimbare. Just do it”, le transmitea Alexandru Socol tuturor românilor.