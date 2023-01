Doliu în Ucraina! Viktor Onisko, un editor de montaj celebru în țara vecină, care se înrolase în armata națională de când a început războiul, a fost ucis pe frontul de luptă.

Ministerul Apărării din Ucraina a făcut tragicul anunț luni, 2 ianuarie 2023, fără a oferi însă alte detalii.

„Atât de mulţi ucraineni curajoşi şi talentaţi îşi sacrifică vieţile în acest război împotriva hoardelor întunericului, pentru a-şi proteja patria.

Fie ca lumina memoriei eroilor noştri să strălucească veşnic”, scrie pe contul oficial de Twitter al Ministerului Apărării din Ucraina.

Viktor Onisko a lucrat la filme ucrainene celebre, precum „Turnul de veghe”, „The Rising Hawk” (coproducţie cu SUA) şi „Viddana”.

Centrul Național de Film „Oleksandr Dovjenko”, arhiva de filme de stat a Ucrainei, a spus că moartea sa este „o pierdere incredibilă pentru comunitatea cinematografică şi pentru Ucraina”.

Famous Ukrainian film editor Viktor Onysko has died at the front.

So many brave and talented Ukrainians are sacrificing their lives in this war against the hordes of darkness to protect their homeland.

May the light of the memory of our heroes shine eternally. pic.twitter.com/kQkkMSCgDn

— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 2, 2023