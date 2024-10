George Negus, legendar jurnalist și reporter, a murit

Lumea televiziunii internaționale este în doliu după moartea jurnalistului și reporterului George Negus, care s-a stins la vârsta de 82 de ani, în urma unei lupte cu boala Alzheimer.

Considerat o figură remarcabilă în jurnalism, Negus a fost cunoscut pentru cariera sa impresionantă în televiziune, în special ca realizator al emisiunii de investigații 60 Minutes și ca reporter în zonele de război, transmite The Sun.

George Negus și-a început cariera profesională ca profesor, dar a făcut tranziția către jurnalism, scriind pentru publicații precum The Australian și Australian Financial Review. În anii 1960, a devenit reporter pentru emisiunea This Day Tonight de la ABC și a ocupat funcția de secretar de presă pentru procurorul general Lionel Murphy.

Pe parcursul carierei sale, Negus a fost apreciat pentru modul în care relata povești complexe din cele mai periculoase colțuri ale lumii. În 2015, a fost numit membru al Ordinului Australiei pentru contribuțiile sale deosebite aduse jurnalismului și televiziunii.

Lupta cu boala Alzheimer

Negus a fost diagnosticat cu Alzheimer în urmă cu cinci ani, iar din 2021 a locuit într-o unitate de îngrijire din Sydney. Familia sa a confirmat decesul marți, menționând că acesta a murit liniștit, înconjurat de cei dragi. În ciuda provocărilor, cei apropiați au reușit să împărtășească momente de bucurie în ultimele luni ale vieții sale.

„În ciuda provocărilor pe care boli precum Alzheimer le provoacă familiilor, am împărtășit amintiri frumoase, râsete și fericire împreună în ultima vreme. De asemenea, am învățat multe, așa că ar fi fericit de asta”, au declarat aceștia.

Luna trecută, fiul său, Ned, a dezvăluit că tatăl său devenise „în mare parte non-verbal” din cauza bolii, o schimbare profundă pentru cei care îl cunoșteau și îl admirau ca jurnalist.

George Negus lasă în urmă o moștenire importantă în jurnalismul internațional. Fie că a fost vorba despre reportaje din zone de război sau interviuri cu lideri politici, Negus a oferit publicului povești și perspective care au rămas în memoria colectivă.

Jurnalistul era căsătorit cu Kirsty Cockburn și avea doi fii, Serge și Ned. Într-un omagiu postat pe rețelele de socializare, Negus a fost descris drept „un prieten pentru mulți” și un „om de presă legendar”, amintirea sa urmând să fie prețuită de cei care l-au cunoscut și admirat.