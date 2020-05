Fanii din lumea întreagă sunt îngroziți. Una dintre cele mai mari vedete a încetat din viață. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp. Este doliu mondial.

Doliu în lumea muzicii

Little Richard, unul dintre pionierii americani ai rock and roll-ului, cunoscut pentru hituri ca „Tutti Frutti’ sau „Long Tall Sally’ şi prezenţa sa scenică extravagantă, a murit sâmbătă la vârsta de 87 de ani, a declarat fiul acestuia pentru revista Rolling Stone, potrivit AFP.

Cauza decesului acestei legende a muzicii americane nu este pe moment cunoscută.

Cu vocea sa profundă, Little Richard – pe numele său real Richard Wayne Penniman – a fascinat o generaţie întreagă şi a inspirat nenumăraţi artişti.

Alături de Chuck Berry şi Fats Domino, el a contribuit la metamorfoza blues-ului.

În plus faţă de aceşti doi contemporani mai moderaţi, Little Richard a dat rock and roll-ului un aer de scandal, cu cămăşile sale excentrice, coafura sa înaltă de 15 centimetri şi mustaţa sa extrem de subţire.

Influenţa sa asupra scenei muzicii a fost considerabilă. Atât The Beatles cât şi The Rolling Stones au cântat la începutul carierei în deschiderea concertelor sale, iar tânărul Jimi Hendrix a debutat ca muzician în trupa sa, anunță Agerpres.