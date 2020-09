„Ne dorim să fim cât mai eficienți din punct de vedere operațional în regiunea EMEA. Prin această restructurare, ne îndreptăm către un model de business mai fluid, în care fructificăm cele mai bune competențe din piețele noastre.

Prin îmbinarea expertizei cu amprenta noastră extinsă, vom putea să luăm decizii mai rapid și să ne concentrăm pe oportunitățile de business viitoare”, a spus Kasia Kieli, Președinte și Managing Director pentru Discovery în regiunea EMEA.

În noua structură, Jamie Cooke devine General Manager pentru regiunea CEE & MEA (Europa Centrală și de Est, Orientul Mijlociu și Africa). Anterior, Cooke a fost SVP Chief of Staff pentru EMEA. Totodată, piețele scandinave se adaugă Marii Britanii, iar James Gibbons devine General Manager pentru UK & Nordics. Piețele nordice vor funcționa sub coordonarea lui Nicklas Norrby. Norrby a condus businessul Discovery în Suedia din 2019 și îi va raporta direct lui James Gibbons. Piețele din Benelux se vor alătura Germaniei, sub conducerea lui Susanne Aigner, care devine General Manager pentru Germania & Benelux, în timp ce Spania și Franța vor fi integrate în regiunea lui Antonio Ruiz, General Manager Iberia & Franța. În același timp, Leah Hooper devine SVP D2C Growth & Strategy International, iar Espen Skoland este numit SVP Communications pentru EMEA.

Schimbări la conducerea echipei

De asemenea, vor exista și câteva schimbări la nivel organizațional. CEO-ul TVN, Piotr Korycki, va părăsi echipa Discovery, iar Kasia Kieli va prelua conducerea televiziunii TVN din Polonia.

„Cu această ocazie, aș vrea să le mulțumesc lui Piotr Korycki, lui Alco De Jong, lui Laurent Prud’homme și Amandei Turnbull pentru implicarea lor. Le doresc toate cele bune pentru viitor”, a adăugat Kasia Kieli.

Operațiunile din regiunea CEEMCA (Europa Centrală și de Est, Țările Mediterane și Asia Centrală) se vor alătura celor din Rusia, Orientul Mijlociu și Africa, precum și echipei care gestionează portofoliul de canale Pay-TV – Jamie Cooke va prelua rolul Victoriei Davies (SVP, General Manager Discovery CEEMCA), pe durata concediului postnatal al acesteia.

