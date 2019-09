Incurajata de acest trend, Scoala Gimnaziala Musatesti a trecut pe energie verde, pentru a oferi copiilor un exemplu de grija pentru mediu si de a-i educa in acelasi spirit. Acest proiect special a fost primul pas facut de CEZ Vanzare in #SchimbareaPeVerde: instalarea si inaugurarea unui sistem de panouri fotovoltaice pe acoperisul scolii. Implementarea proiectului s-a realizat in urma unui concurs intre 12 biblioteci (Aninoasa, Merisani, Musatesti, Vladesti, Barbatesti, Tetoiu, Ticleni, Turburea, Vladimir, Pietrari, Tomsani, Bradu), biblioteci din regiunea Olteniei (judetele Arges, Gorj si Valcea), elevii ghidati de bibliotecarii locali si de conducerea scolilor au trimis un set de cerinte tehnice si si-au sustinut motivatia de a #SchimbaPeVerde. In etapa finala, patru scoli au transmis un filmulet care promoveaza energia regenerabila.

Investitia a fost realizata la initiativa si cu finantarea companiei CEZ Vanzare, cu facilitarea Fundatiei Progress, in parteneriat cu Primaria Musatesti, Biblioteca Publica Musatesti si Edusa Green Energy.

Proiectul reprezinta o alternativa ecologica pentru producerea energiei electrice, la o capacitate de 15 kWh, cu mai multe avantaje: reducerea costurilor la factura de energie electrica, fiabilitatea panourilor solare, protejarea mediului inconjurator prin reducerea gradului de poluare la zero si promovarea energiei inepuizabile. Mai multe detalii puteti afla urmarind filmul proiectului, aici.

“Producem energie regenerabila si lucram la construirea unor comunitati prietenoase cu mediul – acesta este angajamentul pe care ni l-am asumat ca parteneri pe termen lung. Pentru o schimbare majora, este nevoie insa ca fiecare dintre noi, cei care facem parte din aceasta generatie atenta la viitor, sa «schimbam pe verde»”, a declarat Ondrej Safar, CEO CEZ Romania.

Demersul de promovare a energiei verzi a inceput odata cu parteneriatul Neversea de anul acesta, unde spatiul de activare CEZ a fost prima zona 100% verde din cadrul festivalului, alimentata cu energie nepoluanta din cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa, detinut de Grupul CEZ in Romania.

Conform declaratiei Corneliei Szabo, Presedintele Directoratului CEZ Vanzare, „compania va continua actiunile de promovare a unui viitor sustenabil si ii va incuraja pe cei deschisi sa se implice in protejarea planetei sa transmita aceasta initiativa si celor din jurul lor, sa ii inspire sa devina un exemplu in acest sens”.

Ce cred romanii despre un viitor verde

Conform studiului „Perceptia romanilor despre un viitor «verde»”, initiat de Grupul CEZ in Romania, 96,78% dintre respondenti declara ca sunt deschisi sa faca o schimbare in obiceiurile de consum sau de cumparare a unor produse pentru a-si reduce impactul asupra mediului. Peste jumatate dintre acestia (62,72%) incearca sa aiba un impact pozitiv asupra mediului prin actiunile lor de zi cu zi, iar dintre romanii care sunt responsabili fata de mediu, 7 din 10 au grija sa nu arunce gunoaie in spatii nepermise, 6 din 10 recicleaza selectiv gunoiul, iar peste 2 din 10 incearca sa reduca consumul de apa si energie.

Pentru aceasta generatie verde, interesata de protejarea mediului inconjurator, CEZ Vanzare a lansat pe 15 august CEZ Verde, un produs de energie 100% regenerabila. Destinat atat clientilor rezidentiali, cat si companiilor, acesta a debutat cu un indemn pentru un mediu mai putin poluat, acela de a #SchimbaPeVerde, dar si cu o oferta speciala, care sa stimuleze consumatorii romani: primii 100 de clienti care contracteaza online produsul primesc gratuit energia in prima luna de contract.

Mai multe detalii despre produsul CEZ Verde si beneficiile acestuia puteti afla:

online, pe www.cezinfo.ro/cezverde ;

prin email, la adresa [email protected] ;

in oricare din Centrele de Relatii cu Clientii CEZ;

apeland Info Linia CEZ – 0251 929.

