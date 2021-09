Digitalizarea în domeniul sănătății: Spațiile pentru întâlniri permit o colaborare eficientă și o îngrijire mai bună a pacienților în instituțiile medicale, în moduri pe care o simplă cameră web nu le oferă.

Domeniul sănătății trece prin digitalizare, exact la fel ca multe alte industrii și arii de activitate, iar în centrul digitalizării sănătății se află adoptarea pe scară largă a soluțiilor de videoconferință.

Ele completează vizitele pacienților și pe cele la domiciliul acestora, permițându-le angajaților să verifice starea lor virtual. Pe lângă organizarea vizitelor virtuale, un rol important îl joacă spațiile dedicate pentru întâlniri, de pe urma cărora beneficiază în diferite moduri atât medicii, cât și pacienții.

Consultațiile medicale online oferă o multitudine de beneficii – atât pacienților, cât și medicilor:

Acestea le permit pacienților să apeleze la servicii medicale fără o programare prealabilă și fără a se deplasa la spital, unde trebuie să aștepte în sala de așteptare.

Oferă o modalitate prin care pacienții pot fi mai deschiși față de medici, în condițiile în care unele persoane consideră întâlnirile față în față dificile.

Facilitează o cale prin care medicii și alți angajați din domeniul sănătății pot deservi un număr mai mare de pacienți și pot oferi îngrijire mai repede decât ar face-o prin intermediul întâlnirilor fizice.

Înlătură barierele geografice, făcând posibile întâlnirile cu pacienți care se află chiar și pe un alt continent.

Digitalizarea în domeniul sănătății: Adaptarea la un nou model

Angajații din domeniul sănătății au fost nevoiți să se adapteze noului model, bazat pe apeluri video și servicii medicale la distanță – complet diferit de modul obișnuit de funcționare.

În tot acest timp, conform unui studiu McKinsey, furnizarea de servicii medicale la distanță a câștigat în popularitate și tot mai mulți pacienți au furnizat un feedback pozitiv, ceea ce înseamnă că această abordare ar putea continua să fie folosită și după depășirea pandemiei.

O modalitate de simplificare a sarcinii medicilor și asistentelor medicale care discută virtual cu pacienții, dar și de asigurare a unui spațiu dedicat pentru aceștia, este instalarea de spații pentru întâlniri în clinici și spitale.

Acestea asigură un cadru care garantează confidențialitatea, alături de întreaga echipare tehnică necesară consultațiilor.

”În primul rând, o conexiune stabilă și sigură între părțile participante este esențială pentru siguranța și încrederea necesară între medic si pacient. Există diferite tipuri de spații pentru întâlniri, care asigură o gamă largă de beneficii angajaților din domeniul sănătății, indiferent de specializarea acestora, dar mai ales atenție față de pacient și nevoile pe care le au în aceste circumstanțe.

Soluțiile noastre au în vedere aceste aspecte cu atât mai mult cu cât actul medical necesită multă atenție și dedicare din partea celor implicați. Cu ajutorul soluțiilor noastre vor putea avea parte de o experiență sigură și confidențială în spațiile special amenajate pentru consultații online”, a menționat Bogdan Mihalcea, Country Manager ATEN România.

Serviciile medicale la distanță

Serviciile medicale la distanță continuă să câștige popularitate, astfel că instituțiile din domeniul sănătății sunt nevoite să se adapteze și să adopte soluții pregătite pentru viitor.

Un laptop și o cameră web nu sunt suficiente pentru a susține o zi întreagă de consultații acordate pacienților. Pentru o astfel de activitate, sunt necesare echipamente periferice adecvate, iar ATEN furnizează astfel de echipamente. Compania proiectează și produce echipament audio-video de calitate superioară, special conceput pentru spitale și clinici.

ATEN Seamless Presentation Switch a fost creat special pentru prezidarea unei ședințe la care participă mai mulți medici sau asistente medicale. El oferă multi-streaming și vizualizare quad, alături de o funcție de tablă digitală, camere de chat, suport audio, plus multe atele.

Echipamentul Seamless Presentation Switch with Quad View Multistreaming (VP2120) încorporează un switch video matrice, streaming audio-video, mixer audio și funcții pentru colaborare – totul într-un format compact.

Echipamentele simplifică tranziția

ATEN Control System este un panou de control cu 12 butoane, cu ajutorul căruia utilizatorul poate gestiona dintr-un punct central totul: iluminat, sunet, afișare, aer confiționat și altele. În acest fel, controlarea spațiului pentru întâlniri se poate realiza cu efort minim.

Spațiile pentru întâlniri nu trebuie să devină supraaglomerate cu dispozitive video și audio și cabluri care pot încetini activitatea dintr-un mediu în care timpul de reacție este atât de important precum cel al sănătății.

Nici nu este nevoie, mulțumită ATEN HDMI & VGA HDBaseT Transmitter, care facilitează conectivitatea pe distanțe mari. Dispozitivul poate fi montat pe perete și folosit pentru conexiuni video și audio, în timp ce ecranul (și echipamentul de recepție HDBaseT) sau switch-ul pentru prezentări video pot fi amplasate cât mai convenabil.

ATEN HDMI & VGA HDBaseT Transmitter with EU Wall Plate / PoH ([email protected]) (HDBaseT Class A) (VE2812AEUT) este o soluție cu montare pe perete pentru transmiterea semnalelor VGA (cu conținut audio) și HDMI pe distanțe de până la 100m, prin intermediul unui singur cablu Cat 5e/6/6a.

Tranziția de la întâlnirile fizice cu pacienții și vizitele la domiciliu la consultații online nu trebuie să fie dificilă, iar mulțumită echipamentelor adecvate poate fi chiar deosebit de simplă. Pe lângă eliminarea problemelor de instalare, produsele ATEN garantează securitatea conversațiilor, și oferă soluții complexe, care îmbunătățesc experiența pacienților.

Soluții ATEN pentru domeniul sănătății

ATEN este companie specializată în crearea de soluții variate și securizate pentru digitalizarea operațiilor din domeniul sănătății, cu îndeplinirea tuturor cerințelor departamentelor de IT, ale practicienilor și pacienților. Printre acestea, se numără:

– Fluxuri video rapide, stabile și fără întreruperi, cu posibilitatea de control și comutare în timp real, fără întârzieri;

– Interoperabilitatea cu echipamente de imagistică și EKG, scanere RMN și tomograf, sisteme de monitorizare la distanță, sisteme avansate de planifica (APS), jurnale medicale electronice (EMR) și altele;

– Cele mai bune rezoluții, calitate și acuratețe de înaltă precizie, până la 4K @60Hz (4:4:4), HDR și imagistică monocrom.

Înființată în anul 1979, ATEN International Co., Ltd. (TWSE: 6277), este cel mai mare furnizor de echipamente de conectivitate AV/IT și soluții de administrare.

Incluzând soluții KVM, soluții A/V profesionale și soluții inteligente de alimentare, gama de produse ATEN conectează, administrează și optimizează echipamentele electronice din mediile corporate, guvernamental, educație, media și transporturi.

ATEN deține peste 570 de brevete înregistrate la nivel internațional și o echipă de cercetare ce asigură un flux constant de soluții inovatoare, de unde rezultă un portofoliu cuprinzător de produse disponibile la nivel mondial.

Având sediul în Taiwan, ATEN International Co., Ltd. s-a extins și are astăzi subsidiare în China, Japonia, Coreea de Sud, Belgia, Australia, S.U.A, Regatul Unit, Rusia, Turcia, Polonia, India și România – cu centre de cercetare în Taiwan, China și Canada.