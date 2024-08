Dieta pesco-vegetariană, cea mai bună pentru reducerea riscului de deces la persoanele în vârstă

American Journal of Clinical Nutrition a publicat pe 2 august studiul „Cause-specific and all-cause mortalities in vegetarian compared to non-vegetarian participants from the Adventist Health Study-2 cohort”.

Studiul Loma Linda University Health a constatat că dietele vegetariene scad mortalitatea din toate cauzele și mai multe rate ale mortalității specifice cauzelor, în special la bărbați și la persoanele de vârstă mijlocie. Vegetarienii foarte vârstnici aveau riscuri ceva mai mari de accident vascular cerebral, demență și boala Parkinson.

Chiar și în cazul adulților în vârstă, dieta pesco-vegetariană a avut un beneficiu redus față de alte diete vegetariene și non-vegetariene.

Gary Fraser, MBCHB, Ph.D., profesor distins la Loma Linda University School of Public Health și cercetător principal al studiului, a declarat că o dietă vegetariană pare să protejeze împotriva decesului la vârsta mijlocie, dar odată ce ajută oamenii să ajungă la 80 de ani, acest avantaj pare să dispară.

„Aceste riscuri crescute de afecțiuni neurologice în rândul vegetarienilor la vârsta de 80 de ani nu au fost uriașe, dar ceva se întâmplă acolo pe care nu ar trebui să îl ignorăm dacă dorim ca avantajul vegetarian să continue pentru toți vegetarienii în anii lor mai târzii”, a adăugat el.

Au fost folosite date din Studiul de Sănătate Adventist-2

S-au folosit date din Studiul de Sănătate Adventist-2, o cohortă vastă de aproape 96.000 de adventiști de ziua a șaptea care au trăit în SUA și Canada între 2002 și 2007, cu urmărire până în 2015. Datele acestui grup au fost utilizate pentru multe cercetări privind sănătatea, boala și mortalitatea.

Peste 88 000 de persoane și 12 500 de decese au fost evaluate în cadrul acestei investigații. Datele privind alimentația au fost obținute prin intermediul unui chestionar și au fost clasificate ca non-vegetariene, semi-vegetariene, pesco-vegetariene, lacto-ovo-vegetariene și vegane.

Fraser a declarat că cercetarea sa a arătat că vegetarienii adventiști au avut o rată de mortalitate cu 12% mai mică decât non-vegetarienii. Pesco-vegetarienii aveau o rată a mortalității cu 18% mai mică, notează medicalxpress.com.

O dietă lacto-ovo-vegetariană (lactate și ouă) a redus riscul de deces cu 15%. În general, veganii au avut un risc de deces mai mic cu mai puțin de 3%, dar bărbații vegani s-au descurcat substanțial mai bine decât femeile.