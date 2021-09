Într-o postare pe pagine personală de Facebook, Ionuț Tudorică susține că a văzut ”diavolul cum se mișcă liber printre oameni”. Mai exact, acesta se afla duminică seară la o terasă din Capitală, care a fost luată cu asalt de oamenii legii.

Consilierul pe comunicare al fostului ministru al Economiei, Claudiu Năsui, susține că unii dintre ei nu purtau măști și nici nu au consumat nimic, însă au luat imediat atitudine, cu un vocabular care l-a lăsat fără cuvinte.

„Aseară am vazut diavolul cum se mișcă liber printre oameni.

Eram la o terasa cu un drag prieten d-al meu, cand, intr-o clipa au intrat pe ea in interior si in exterior 6 insi. Unul de la pompieri, unul civil, probabil, un sef de-al lui. Doi in interior la o masa si doi politisti in interior la alta masa. Cum niciunul dintre grupuri n-a consumat nimic, m-am intrebat nevinovat de ce aia care s-au recomandat mai tarziu ca „ITM”, de la una dintre mese, nu purtau masti.

M-am oprit brusc din tot ce vorbeam si am inceput sa-i bag in seama pe sarite. Domnului in civil de la pompieri ii zic ce prost a mers cursa de Formula 1. Se terminase de cateva ore, dar, ca chestie, sa ne cunoastem. A raspuns politicos.

N-a apucat sa termine sueta prietenoasa ca l-am luat abrupt. Vi se pare corect ce faceti? A inghetat. L-am intrebat repede, la magazinul de langa (mare contribuabil) faceti la fel?

Raspunde.

– Dom’ne, aia nu-s alimentatie public.

– Nu, cine zice asta? Aia nu vand mancare? Aia nu iau foc? Sau cum?

– Pai ba da, dar asa zice legea.

– A, si vi se pare mai ok sa veniti peste d-astia mici, care oricum abia mai sufla.

– Dom’ne, ce sa va zic, avem si noi ordinele noastre. Nu ne luati asa tare.

– Ziceam de Formula 1.

Pompierii s-au retras de pe terasa si i-au dat amenda proprietarului undeva in spatele carciumii. Intru la interior, sa vad daca aia care au venit cu ei purtau masca. Politistii da, „ITM” nu. Zic amicului, stai sa vezi ce scandal incep sa fac acum. Tine-te un pic.

Iau mina de orator si declar, intre altele, pe terasa: asa ceva nu e corect!”, a scris acesta pe Facebook.

”Gata, s-a dat amenda?”

Enervat de toate cele întâmplate, Ionuț Tudorică a luat atitudine și a înercat să afle care este motivul principal care a generat întreaga situație. Acesta susine că a fost numit ”băiatule” de oamenii legii și totodată i-a întrebat care este, de fapt, misiunea, însă oamenii legii l-au ignorat complet.

Totodată, el a mai adăugat că au existat discuții inclusiv referitoare la partidele politice din care fac parte.

„Lumea prezenta, priviri interesate, unele deja complice. Indivizii dinauntru se grabesc sa plece, cu tot cu pompierii, care se intorsesera din spate. Le strig pompierilor, i-ati dat amenda fara sa intrati inauntru. E corect? Ei pleaca primii. Urmati de politie si de „ITM”.

Le zic sagalnic, dvs unde plecati? Gata, s-a dat amenda? Toata lumea ok? Dvs, doamna, de la ce partid sunteti?

– Auzi ma baiatule, nici nu trebuie sa-ti zic de la ce partid sunt.

– I-auzi, „ma”, „baiatule”. V-am vorbit respectuos, spuneti de la ce partid sunteti, sau va e rusine si nu observ eu.

(Politistul) – Haideti dom’ne, intorceti-va la paharul dumneavoastra.

– Dumneavoastra, domnule politist, in ce misiune sunteti?

Politistul isi ia prietenul si o intinde subit.

Dama blonda cu camelii aflata la o varsta frumoasa ca ai atins-o, urata ca ai atins-o, se infoaie.

– Facem ce vrem noi ba!

– De la ce partid esti?

– Nu trebuie sa-ti zic nimic tie, ai inteles? Insotitorul o trage de mana si dispar si ei”, mai scrie el.

”Asta e situația”

În final, consilierul pe comunicare susține că a răams cu patronul clubului, un băiat care avea sub 30 de ani și l-a întrebat de ce a acceptat o astfel de situație. În acest context, tânărul i-ar fi spus că în fiecare săptămână trece prin astfel de situații, iar dacă va comenta, amenda va fi mult mai mare.

Ionuț Tudorică s-a arătat extrem de dezamăgit de situația din România, precizând că personele care nu pun ”banul la băitaie” riscă să nu poată avea o afacere în România.

„Raman cu patronasul, un pusti sub 30 de ani, si il intreb de ce e atat de fraier. Ca alerga pur si simplu printre ei sa le faca pofta.

Cica, n-am cum man. Daca fac vreun scandal, ma calca in fiecare zi. Saptamana trecuta au venit de la constructii, azi pompierii, saptamana viitoare altii si altii. Ne dau amenzi mici daca tacem din gura.

Pai, ii zic, tu ai dat pe o amenda acum jumatate din salariul fetei asteia de e ospatar.

Pai si ce sa facem? Asta e situatia.

Asta e situatia, dragii mei, si inca a celui mai curajos dintre cetatenii Romaniei, ala care isi pune banul la bataie si risca sa faca o afacere in ROmania. Da, risca. E un cuvant deloc prost folosit”, a mai scris acesta.