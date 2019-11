Marţi, 5 noiembrie, au fost reluate dezbaterile la Tribunalul Bucureşti în dosarul în care Sevil Shhaideh, fost ministru al Dezvoltării Regionale, este judecată pentru fapte de corupţie privind o hotărâre de Guvern legată de trecerea Insulei Belina de la Apele Române la Consiliul Judeţean Teleorman. O mărturie foarte importantă în termenul de marţi a fost cea a lui Adrian Gâdea, preşedinte al Consiliului Judeţean Telorman între 2013 şi 2016, cel care i-a urmat lui Liviu Dragnea la conducerea acestei instituţii.

„Nu am auzit vreodată să existe o legătură între Liviu Dragnea si Tel Drum. Nu am fost niciodată. Nici la pește. Nu știu. Habar n-am. Nu știu dacă exista legătură între societatea Tel Drum şi Liviu Dragnea și nu știu cum pătrundea acesta acolo (pe insula Belina – n.red.). Nu știu dacă acolo era loc de pescuit. Eu nu mergeam. Nu pescuiesc”, a declarat Adrian Gâdea în faţa judecătorului de caz.

Fostul preşedinte al CJ Teleorman a insistat în sala de judecată că a aflat din presă detalii legate de Dosarul Belina sau a aflat la momentul declanşării urmăririi penale sau chiar din rechizitoriu, după trimiterea în judecată, notează stiripesurse.ro.

„Din rechizitoriu am aflat detalii precum că domnul Ponta a fost acolo […] Cum se mergea acolo, nu era taxă, de ce erau bariere, cine interzicea accesul […] În media. Eu unul nu am fost niciodată acolo la pește. Nici nu am auzit ca el să meargă. Doar ce am auzit din presă”, a precizat Gâdea.

Fostul preşedinte al CJ Teleorman a trebuit să declare în faţa judecătorului de caz şi cum l-a cunoscut pe Liviu Dragnea şi care a fost natura relaţiei sale cu acesta.

„M-am înscris în PSD în vremea studenției. Am activat la organizația de tineret Turnu Măgurele. Apoi în 2006 am devenit președintele organizației de tineret al PSD la nivel județean. Atunci la adunarea generală avută, am schimbat vorbe cu el. Apoi când am devenit consilier județean în anul 2008. Venea la ședințe. Nu mă chema pe mine sau alt coleg la ședințe. Nu am avut o relație personală cu aceasta. Doar profesională […] Ne vedeam la întâlnirile de lucru. După asta, în 2012, am fost trecut iar pe lista de consilieri județeni. După constituirea CJ Teleorman am fost vicepreședinte șase luni de zile. Era o relație pur instituțională. Nu ne vizitam și nu stăteam la cafele împreună”, a declarat Adrian Gâdea.

