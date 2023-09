Libia a fost puternic afectată de inundații

Libia a fost lovită de inundații catastrofale. Orașul libian Derna a fost devastat, inundațiile au provocat dispariția a aproximativ 10.000 de oameni. Se presupune că aceștia sub fie blocați sub dărâmături, fie au fost luați de ape și târâți în mare. Derna are 100.000 de locuitori.

Autoritățile au recuperat până în acest moment peste 5.300 de cadavre. Morgile țării sunt pline iar spitalele nu mai pot funcționa, potrivit CNN.

Hichem Abu Chkiouat, ministrul aviației civile, a declarat că autoritățile anticipează creșterea sau chiar dublarea numărului morților dat fiind că numeroase cadavre sunt aduse la țărm de valurile mării.

Echipele de urgență au demarat ample acțiuni de căutare a supraviețuitorilor printre ruine. În același timp, autoritățile organizează înmormântările persoanelor descoperite fără suflare.

Statul a înființat „Comitetul Martirilor pentru a facilita identificarea persoanelor dispărute

Ministrul de stat al Libiei pentru afacerile cabinetului, Adel Juma, a anunțat înființarea acestui comitet.

„Comitetul Martirilor a fost înființat pentru a identifica persoanele dispărute și pentru a implementa proceduri de identificare și înmormântare în conformitate cu Sharia și legile și standardele legale”, a declarat ministrul de stat al Libiei pentru afacerile cabinetului, Adel Juma, citat de CNN.

Inundațiile au distrus un sfert din orașul din estul Libiei. Pagubele au fost produse după ce barajele s-au rupt în urma furtunii Daniel din Marea Mediterană. Totodată, furtuna a distrus și mijloacele de comunicare, fapt care a îngreunat eforturile de salvare.

„Libia nu era pregătită pentru o astfel de catastrofă”, spune Osama Aly, purtător de cuvânt al Serviciului de Urgență și Ambulanță.

Libia are peste șase milioane de locuitori și are o infrastructură slăbită de un deceniu de conflict care a început încă din 2011, după uciderea dictatorul Moammar Gadhafi.

Înregistrările care au ajuns în mediul online au fost realizate de locuitori și arată magnitudinea dezastrului din Derna. Aici au fost rase zone întregi de locuințe de-a lungul Wadi Derna, un râu care coboară din munţi prin centrul oraşului.