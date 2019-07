Windows 10 continuă să aibă probleme, mai ales în ultimele săptămâni. Microsoft a avut de asemenea o poziție destul de controversată în ceea ce privește nefuncționalitatea unor servicii importante din sistemul de operare.

Microsoft a anunțat milioane de utilizatori că ultimul update (KB4501375) ar putea afecta funcționalitatea Remote Access Connection Manager (RASMAN), controlul la distanță al computerului.

RASMAN este responsabil de modul în care Windows 10 se conectează la internet și este serviciu de bază pentru funcționarea serviciilor de VPN. Cum aceste servicii de VPN au înregistrat creșteri spectaculoase în ultima vreme acest avertisment de la Microsoft ar putea avea un impact major.

Microsoft a detaliat această problemă care se pare că afectează doar Windows 10 1903, cea mai recentă versiune. Vestea proastă este că această versiune este instalată pe aproximativ 50 de mlioane de PC-uri.

Gigantul IT a venit cu precizări care țin totuși să linișteasca pe mulți utilizatorilor de Windows 10. Potrivit Microsoft, Windows 10 Enterprise este singurul afectat. Problema apare atunci când este folosită o setare non-implicită împreună cu un profil VPN configurat Always On. În consecință efectul ar putea fi mult mai restrâns decât s-a vehiculat inițial.

Te-ar putea interesa și: