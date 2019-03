Detalii de ultim moment despre intrarea în politică a lui Rareș Bogdan. Ce decizie s-a luat

Rareş Bogdan pe lista PNL pentru europarlamentare ar fi un câştig pentru partid, a declarat Ludovic Orban, potrivit Hotnews. El a spus şi ce se va întâmpla cu lista candidaţilor pentru alegerile din 26 mai. Aceasta ar putea fi finalizată în următoarele 10 zile, înainte de reuniunea PPE de la Bucureşti, care va avea loc pe 16 martie.

Întrebat punctual despre oferta făcută jurnalistului Rareş Bogdan, Orban a evitat un răspuns concret, susţinând că toţi candidaţii PNL trebuie validaţi în forurile statutare ale partidului.

„Există discuţii cu mai mulţi. Eu de un an jumătate am făcut eforturi de a aduce în PNL sau alături de PNL oameni cu competenţă, oameni de calitate, valori. Și am şi reuşit în multe puncte să creştem valoric partidul, să promovăm oamenii din interiorul partidului oameni cu potenţial”, a spus el.

Întrebat dacă din punctul său de vedere Rareş Bogdan pe lista PNL la europarlamentare ar fi un câştig pentru partid, liderul liberalilor a răspuns „Da”.

Ludovic Orban crede că PNL poate obţine la alegerile europarlamentare „un rezultat la care nu spera cineva în ianuarie 2017”.

„PSD s-a prăbuşit dramatic şi menţine un trend descendent”, a spus el. Liderul PNL a precizat că în sondajele partidului cota electorală a PSD este de 28%-30%, liberalii fiind „umăr la umăr” cu 27%-28%.

În perioada de precampanie, PNL va folosi sloganul „România în primul rând”.