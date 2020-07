Se pare că zilele lui Ludovic Orban sunt numărate la Palatul Victoria. PSD a anunțat deja că va depune o moțiune de cenzură în luna august. Șeful interimar al social democraților, Marcel Ciolacu, a făcut public totul.

Denise Rifai aruncă bomba

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că social-democraţii au decis depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Orban în luna august.

„Este inadmisibilă abordarea preşedintelui Klaus Iohannis, este sub demnitatea funcţiei publice pe care vremelnic o deţine. Înţeleg problema preşedintelui Iohannis după pierderea controlului de către Guvernul său asupra pandemiei şi a crizei economice din România. Ceea ce nu înţeleg este obsesia preşedintelui Iohannis de a găsi vinovaţi în altă parte decât în datele şi statisticile oficiale în ceea ce priveşte pandemia şi economia. Disperarea cu care atacă PSD confirmă faptul că guvernul său a pierdut controlul total în gestionarea pandemiei şi a crizei economice. Acesta este rezultatul unei guvernări interesate doar de alegeri, de furat, cum reiese mai nou şi în controlul Curţii de Conturi, şi de a împărţi funcţii publice către membrii PNL. Avem de-a face cu un guvern cu credibilitate zero. Un haos mai mare decât este acum nu poate fi creat nici măcar de către PSD sau Opoziţie, de aceea am hotărât astăzi depunerea unei moţiuni de cenzură în luna august.

Colegii au propus ca la jumătatea lunii august să avem moţiunea depusă. La baza moţiunii va sta cartea neagră a guvernării PNL, cronologic, dar şi pe fiecare domeniu în parte”, a spus Ciolacu după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Mai mult, Ciolacu a anunțat și revenirea în partid a lui Vasile Dâncu. Aceeasta ar fi adevărta bombă. Denise Rifai spune că Dâncu ar fi propunerea de premier a social democraților pentru președintele Klaus Iohannis.

„Cat despre PSD, Iohannis, Motiunea de Cenzura si rolul pe care il are revenirea lui Dancu in politica mare, apoi…. am eu asa un Sentiment ca Vasile Dancu va fi propunerea PSD pentru functia de premier ! :)))

Ps. Doar Dancu este “un specialist cunoscut de toata lumea”. 🙂

Avem deci Premier.

Alegeri locale vom mai avea ????! :))) Oare????!”, a dezvăluit Rifai pe o rețea e socializare.