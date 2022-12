Reciclad’OR, unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața reciclării ambalajelor, primește premiul pentru „Cinci ani de performanță și sustenabilitate în reciclare și economie circulară” la Gala Premiilor Capital. Evenimentul sărbătorește trei decenii de la prima apariție a ziarului Capital pe piața din România.

În cei cinci ani de existență Reciclad’OR a reușit să ajungă lider pe piața autohtonă a transferului de responsabilitate privind reciclarea ambalajelor, fiind singurul OIREP care a lansat un serviciu unic în România, Serviciul de Consultanță în Economia Circulară, precum și primul Training de Economie Circulară pentru companii. Până în prezent, Reciclad`OR a procesat cu succes peste un milion de tone de deșeuri nepericuloase.

Denise Deleanu, Directorul Operațional al Reciclad’OR, a ridicat premiul în numele companiei: „Ne dorim să fim din ce în ce mai responsabili, să îndeplinim targheturile de la an la an, iar acest premiu ne onorează și ne responsabilizează să fim din ce în ce mai buni. Anul acesta am făcut cinci ani de activitate și sper să avem onoarea să fim alături de dvs. și când vom face 30 de ani.”