DeepSeek, startupul chinez care revoluționează inteligența artificială și stimulentează economia Chinei

Apariția neașteptată a startupului DeepSeek pe scena modelelor lingvistice avansate marchează un moment semnificativ pentru China, oferindu-i țării un instrument puternic pentru accelerarea adoptării inteligenței artificiale (IA) și stimularea creșterii economice.

Potrivit unei analize recente a CNBC, DeepSeek contribuie la dezvoltarea rapidă a unui sector strategic al economiei chineze, iar Goldman Sachs estimează că IA va adăuga între 20 și 30 de puncte de bază la PIB-ul Chinei până în 2030.

Primele efecte pozitive ale adoptării IA vor putea fi resimțite chiar de anul viitor, pe măsură ce automatizarea bazată pe IA va îmbunătăți semnificativ productivitatea în diverse sectoare economice.

Economiștii de la Goldman Sachs au menționat că dezvoltarea rapidă și adoptarea IA în China se desfășoară într-un ritm mult mai accelerat decât se anticipase anterior.

Acest entuziasm legat de progresul tehnologic din China se reflectă și în evoluția pieței financiare, indicele MSCI China înregistrând o creștere spectaculoasă de peste 21% față de minimul atins în ianuarie, conform datelor LSEG.

Astfel, DeepSeek a contribuit la reevaluarea atractivității Chinei ca destinație pentru investiții globale, în contextul unei perioade în care interesul pentru piața chineză fusese limitat.

Un alt aspect important legat de ascensiunea rapidă a DeepSeek este că acesta a demonstrat că Beijingul se află pe vârful inovației în domeniul inteligenței artificiale. Gabriel Wildau, director general la Teneo, a subliniat că DeepSeek a crescut prestigiul economiei și ecosistemului tehnologic chinez, atrăgând astfel noi investitori globali.

Modelul de raționament R-1 al DeepSeek, lansat recent, a fost apreciat pentru capacitatea sa de a egala sau chiar depăși ofertele globale de top în domeniul IA, având, în plus, avantajul de a funcționa pe cipuri mai ieftine și mai puțin sofisticate.

Modelul este open-source, ceea ce permite dezvoltatorilor să-l adapteze pentru a îmbunătăți eficiența și a reduce semnificativ costurile de operare.

Sprijinul acordat de guvernul chinez, factor esențial

Sprijinul acordat de guvernul chinez este un alt factor esențial în succesul DeepSeek. În cadrul unei întâlniri oficiale, președintele Chinei, Xi Jinping, i-a oferit un loc privilegiat fondatorului DeepSeek, Liang Wenfeng, alături de liderii celor mai mari companii private din țară, ceea ce subliniază importanța acestui startup pentru strategia economică națională.

Conform lui Huiyao Wang, fondatorul think tank-ului Center for China and Globalization, DeepSeek reprezintă exact tipul de „forță productivă de nouă calitate” pe care Beijingul o dorește pentru a propulsa China înainte, consolidând încrederea în economia țării.

De asemenea, DeepSeek joacă un rol important în procesul de automatizare al administrației publice. Cu sprijinul autorităților centrale, tot mai multe guverne locale din China implementează soluții bazate pe DeepSeek pentru a automatiza diverse funcții publice, iar trei dintre cei mai mari operatori de telecomunicații de stat au adoptat deja acest model avansat.

În paralel, numeroase companii private din domenii diverse – de la producători auto și companii de servicii financiare, până la giganți din sectorul tehnologic precum Alibaba, Huawei și Tencent – au început să integreze DeepSeek în propriile operațiuni pentru a îmbunătăți productivitatea.

Ne pândește „distrugerea locurilor de muncă”

În ciuda acestui entuziasm, există și provocări legate de impactul automatizării asupra pieței muncii. Economiștii Goldman Sachs avertizează că adoptarea rapidă a IA ar putea conduce la „distrugerea locurilor de muncă”, ceea ce ar agrava problema șomajului, deja existentă în China, mai ales în rândul tinerilor.

Rata șomajului în rândul tinerilor chinezi depășește 15%, iar fiecare an aduce pe piața muncii mai mult de 10 milioane de absolvenți. Goldman Sachs susține că automatizarea ar putea contribui la deflație și ar putea slăbi economia pe termen scurt.

Totuși, se estimează că, pe termen lung, lucrătorii afectați de IA vor putea găsi noi locuri de muncă în sectoare emergente, ceea ce ar contribui la creșterea ocupării forței de muncă în China.