Forțele ruse de ocupație au anunţat, marţi, 15 noiembrie, că s-a retras din oraşul Nova Kahovka din sudul Ucrainei şi a acuzat armata ucraineană că a bombardat masiv acest oraș, care se află în apropiere de un baraj hidroelectric considerat strategic, a relatat agenția de presă AFP.

„Angajaţii administraţiei publice din Nova Kahovka, instituţiile de stat şi muncipale au părăsit de asemenea oraşul şi s-au redescfăşurat în locuri sigure.”, a anunţat administraţia de ocupaţie instalată de autoritățile de la Moscova.

Oraşul Nova Kahovka se află pe malul stâng al râului Niprului, în regiunea ucraineană Herson, mal pe care s-au instalat soldații ruşi săptămâna trecută, din motiv că nu au mai putut avansa pe malul drept al fluviului în calea unei contraofensive ucrainene.

După opt luni de ocupație rusă, forțele armate ucrainene au eliberat orașul Herson! Pe rețele sociale au fost postate mai multe imagini în care ucrainenii se bucură că au înlăturat ocupantul.

Un grup de soldați ucraineni au ajuns în fața clădirii administrative din centrul orașului Herson, care a fost ocupat de ruși în primele zile ale invaziei militare. Mai mulți locuitori ai orașului au dat jos steagul rusesc de pe clădire și l-au înlocuit cu cel ucrainean, vineri, noiembrie, când rușii au anunțat încheierea retragerii pe malul stâng al râului Nipru.

Civilians gathering in Kherson centre awaiting the arrival of the liberation army. pic.twitter.com/v9rjkE2dhv

