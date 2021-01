Ies la iveală amănunte incredibile dintr-o anchetă a celor de la SIIJ. Judecatorul Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran, de la Curtea de Apel Bucuresti, a fost pus sub acuzare pentru represiune nedreapta si abuz in serviciu. Acuzatiile privesc modul in care Ion-Tudoran a solutionat dosarul Puiu Popoviciu-Mall Baneasa.

SIIJ pe urmele judecătorului

Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), pe care noul ministru al Justitiei Stelian Ion o vrea desfiintata, l-a citat pentru joi, 7 ianuarie 2021, pe judecatorul pensionat Ion-Tudoran la sediul SIIJ. Surse judiciare au dezvaluit ca motivul chemarii vestitului judecator Ion-Tudoran la sediul SIIJ a fost acela de a fi instiintat ca a fost pus sub acuzare pentru represiune nedreapta si abuz in serviciu in legatura cu modul in care a solutionat dosarul Puiu Popoviciu-Mall Baneasa.

Acesta este dosarul pe care judecatorul Ion-Tudoran ar fi vrutsa il judece atat pe parte penala, cat si pe parte civila, pentru a-si justifica condamnarea de 7 ani dispusa fata de omul de afaceri Gabriel Popoviciu (Puiu Popoviciu) si confiscarea celor peste 220 de hectare de teren care au apartinut Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti (USAMV).

Decizia de punere sub acuzare a fostului judecator Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran este cu atat mai neasteptata cu cat, in urma cu cateva luni, in vara anului 2019, acesta a fost surprins intr-o vizita la sediul SIIJ, unde s-ar fi intretinut la cafele cu seful Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitiei, Nicolae Marin. Acesta esteprocurorul care i-a facut dosarul lui Puiu Popoviciu, dosar pe care apoi Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran l-a solutionat, conform luju.ro.

Judecatorul pensionat Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran a intrat in atentia Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie de circa un an, fiind cercetat atat pentru modul in care ar fi trecut pe numele acestuia, Tudor Ion-Tudoran, un apartament situat in Sinaia, in valoare de peste 100.000 lire sterline – fiind acuzat de trafic de inluenta, fals in declaratii si efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert incompatibile cu functia – cat si pentru solutiile pronuntate in cazul Puiu Popoviciu-Mall Baneasa, in care l-a condamnat pe omul de afaceri Gabriel Popoviciu la 7 ani de inchisoare, dispunand pe latura civila confiscarea de la acesta a terenului de 224 de hectare (care a apartinut USAMV) pe care au fost construite Mall Baneasa, Ikea, dar si Ambasada SUA.

Judecatorul Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran a motivat hotararea privind latura civila a dosarului Popoviciu-Mall Baneasa la aproape un an de la pronuntare, cand nu mai detinea calitatea de judecator (fiind pensionat), si in timp ce se afla internat intr-un sanatoriu.