Dacă într-o primă fază tăierea cheltuielilor, inclusiv a celor salariale, a fost soluția pragmatică pentru asigurarea supraviețuirii, acum companiile mici și mijlocii au nevoie de soluții care să satisfacă atât nevoia de optimizare a costurilor, cât și pe cea de menținere a competitivității pe piața muncii.

Astfel, acordarea de beneficii extrasalariale angajaților poate reprezenta soluția care să satisfacă ambele nevoi. De ce?

Acordarea de carduri Up Dejun, Up Cadou, Up Cultură și Up Vacanță beneficiază de avantaje fiscale

În vederea optimizării costurilor, este extrem de important în această perioadă ca IMM-urile să știe sa valorizeze diferitele avantaje fiscale pe care le oferă legislația în vigoare. În acest sens, compensarea diminuării salariilor prin acordarea de beneficii extrasalariale oferă IMM-urilor o serie de scutiri fiscale care pot contribui la redresarea financiară și, în același timp, la păstrarea unei echipe mulțumite și competitive. Printre aceste avantaje fiscale, enumerăm:

0% taxe patronale, 0% taxe salariale în cazul acordării de tichete de masă sub formă de card, dar și în cazul cardurilor Up Cadou și Up Cultură cu condiția ca suma acordată să nu depășească plafonul de 150 de lei per eveniment

Un cost cu aproximativ 40% mai mic în cazul acordării unui card de masă sau de vacanță decât în cazul aceleiași sume oferită în bani

Deductibilitate la plata impozitului pe profit

O echipă motivată și competitivă

Prin implementarea sistemului de beneficii, IMM-urile pot avea 100% salariați motivați cu 0% efort investit. Posesorii cardurilor de la Up România își pot achiziționa:

produse alimentare din toate marile rețele comerciale, beneficiarii având la dispoziție și o vastă gamă de restaurante, companii de catering și fast-food-uri la nivel național, iar, de curând, o rețea în creștere de platforme și restaurante cu plata online

bijuterii, cosmetice, articole vestimentare și încălțăminte, cărți, jucării, obiecte de mobilier, decorațiuni, telefonie mobilă, electronice și electrocasnice

cărţi şi manuale şcolare, filme şi albume muzicale în orice format, iar atunci când situația sanitară va permite, pot folosi cardul Up Cultură la spectacole de teatru, filme şi proiecţii cinematografice, concerte, târguri şi expoziţii, festivaluri, dar şi pentru intrarea la muzee şi parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor

pachete și servicii turistice oferite de agenții sau operatori turistici pentru vacanțe petrecute în România

În acest fel, beneficiile extrasalariale sunt un element cheie în arhitectura complexă gândită pentru stimularea, fidelizarea și recompensarea angajaților, alături de alte aspecte, precum salariul, dotarea spațiilor de lucru, atmosfera generală, feedback-ul primit, oportunitățile de dezvoltare profesională, flexibilitatea programului.

Servicii asociate cardurilor de beneficii

Cardurile Up România (Up Dejun, Up Cadou, Up Cultură și Up Vacanță) vin cu facilităţi şi servicii suplimentare pentru urmărirea tranzacțiilor și a soldului, precum și oferte speciale de la parteneri. Beneficiarii vor avea acces rapid la informaţii despre sold, tranzacţii şi operaţiuni prin intermediul platformei Up Online și a aplicaţiei mobile Up Mobil– disponibilă din Google Play sau App Store – şi a serviciului IVR. În plus, din aplicația Up Mobil, aceștia pot face cumpărături online sau pot achita direct cu telefonul, dacă acesta este unul cu sistem Android. Pentru utilizatorii care folosesc sistemul de operare Apple, Up România oferă posibilitatea înrolării cardurilor în aplicația Apple Pay și, astfel, plata direct cu telefonul. Alte parteneriate, spre exemplu, cele cu PayByFace sau Netopia, oferă utilizatorilor de carduri noi posibilități de plăți contactless și online.

Extrabeneficii pentru IMM-uri

Odată cu acordarea cardurilor de beneficii Up, companiile se pot bucura de extrabeneficii din partea Up România:

Consultanță juridică și HR gratuită timp de 3 luni

Preț preferențial la abonamentele medicale oferite de Rețeaua de Sănătate Regina Maria

Achiziții la prețuri reduse pentru birotică, papetărie, carburant, curierat, apă, ceai, cafea, prin platforma Up Achiziții

Oferte avantajoase pentru procesul de transformare digitală sub formă de pachete digitale (branding și identitate vizuală; construcție site web & magazin online; promovare online & marketing digital)

Tichete cadou de fiecare dată când este recomandată o societate care nu acordă în prezent tichete de masă

