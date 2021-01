Documentarul urma să prezinte interviuri exclusive cu foști colegi de clasă ai lui Kim Jong Un și cu una dintre femeile trase pe sfoară să-l ucidă pe fratele său vitreg, scrie publicația NationalInterest.

Aceasta „vorbea pentru prima dată în fața unei camere, aruncând o nouă lumină asupra Liderului Suprem.” „Inside the Mind of a Dictator”, spunea comunicatul NG, va debuta pe 18 ianuarie, înainte de „lansarea globală în 172 de țări și 43 de limbi”.

Documentarul aducea în premieră o seride interviuri cu fostul prizonier Kim Dong Chul și informații despre mătușa și unchiul lui Kim Jong-un. De asemenea, vorbea despre deschiderea diplomatică a Administrației Trump față de Coreea de Nord. Și criticile unor oficiali americani privind această deschidere.

Dar, pe 18 ianuarie, documentarul celor de la National Geographic nu a mai fost difuzat. În schimb, pe respectivul interval orar, National Geographic a difuzat un nou episod din seria „Viața sub zero”. Și nici nu a dat o explicație oficială despre anularea sau amânarea „Inside the Mind of a Dictator”.

O postare pe pagina de Facebook a NG continuă să afișeze un trailer de un minut al documentarului, care conține un interviu cu Lee Young-Guk, o fostă gardă de corp a familiei Kim.

Este un mister totuși de ce documentarul nu a mai fost difuzat. Nu a fost terminat la timp? A fost descoperită vreo problemă în ultimul moment? A decis National Geographic să mute filmul la Disney +? Filmul se suprapune cu recentul documentar „Asasini”, care se referea la uciderea lui Kim Jong-nam? A decis NG să nu distragă atenția de la Ziua lui Martin Luther King sau de la învestirea lui Biden? Sau National Geographic a cedat în fața unor presiuni? Și mai ciudat, o postare Medium online din 18 ianuarie promite un link către „Inside the Mind of a Dictator”. Însă acel link duce la un site de piraterie.