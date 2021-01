Comertul electronic este o metoda simpla de a aduce un intreg magazin in casele oamenilor din toata tara, chiar si la nivel international. Posibilii clienti nu au nevoie decat de un dispozitiv electronic si de o conexiune la internet pentru a umple cosul virtual cu produsele dorite, urmand ca acestea sa le fie livrate chiar la usa.

Analizele realizate de specialisti arata ca numarul achizitiilor online nu inceteaza sa creasca, asta datorita confortului de care dispun clientii in acest fel. Magazinele fizice nu mai sunt suficiente, mai ales in contextul in care oamenii trebuie sa evite locurile aglomerate din cauza unei pandemii.

Cum trebuie sa fie construita o platforma online pentru un magazin

Magazinul online trebuie sa contina toate functiile necesare pentru a vinde produsele rapid. Site-ul va fi usor de accesat si de navigat. Construita intr-un mod creativ, platforma trebuie sa atraga clientii si sa aiba o imagine complet profesionista.

In acest sens, antreprenorii pot apela la o firma de realizare magazin online, care se va asigura ca site-ul se afla printre primele rezultate ale cautarilor clientilor. Investitia intr-un site profesional este una necesara, deoarece toata lumea cauta pe internet produsele de care are nevoie.

Colaborarea cu o firma de realizare magazine online este esentiala!

Migrarea in online este mai mult decat necesara pentru antreprenorii cu magazine, cu atat mai mult in contextul pandemiei, in care multi oameni sunt nevoiti sa petreaca o buna perioada de timp in casa si sa evite contactul cu alte persoane.

O multime de magazine si restaurante au optat pentru imbinarea online-ului cu activitatea in spatiul fizic, ajungand ca azi sa aiba succes pe piata. La serviciile unui magazin care permite comenzile online au acces oamenii din toata tara. Mai mult, daca magazinul livreaza international, incasarile vor fi cu atat mai mari.

Conform www.VeryCreative.ro, interfata site-ului pentru un magazin online este deosebit de importanta. Firmele de profil pot aduce urmatoarele beneficii afacerii comerciale:

accesibilitatea de pe orice dispozitiv pentru clienti: telefon, tableta, computer etc.;

obtinerea unor noi clienti;

publicitate la nivel inalt;

accesul facil la produse prin functionalitati implementate;

eficientizarea activitatii prin functionalitati e-commerce;

posibilitati de plata flexibile;

optimizarea afacerii pentru motoarele de cautare;

accesul 24/7 la preferintele clientilor.

Avantajele sunt si de partea clientului, care se simte mult mai confortabil. Acesta poate petrece oricat timp isi doreste analizand oferta si poate sa se gandeasca in detaliu ce va cumpara, pe langa faptul ca are acces la magazin in momentul cel mai convenabil pentru el.

Un magazin online este mult mai avantajos in 2021!

Magazinul online este deschis publicului larg 24/7. Fara costuri in plus, antreprenorul are magazinul „deschis” oricand pentru clienti, care isi pot plasa comenzi in orice moment al zilei. In acelasi timp, un magazin fizic deschis non-stop inseamna plati semnificative pentru personal, ceea ce pentru un magazin online nu este valabil.

Online, comerciantul poate studia mai bine comportamentul clientului cu ajutorul unor instrumente de marketing. Cunoscand toata activitatea clientului, se pot identifica nevoile lui si solutiile pentru satisfacerea acestora. (P)