Mai multe vedete din România au ales să își finanțeze afacerile ori achizițiile de locuințe sau mașini prin credite bancare. Unele dintre numele extrem de cunoscute au ajuns astfel să contracteze împrumuturi semnificative de la bănci din România, scrie wowbiz.ro

Publicația ”Lumea Justiției” a dezvăluit recent o listă cu celebrități autohtone care au primit credite uriașe de la o cunoscută bancă. Printre numele publicate pe lista luju.ro se regăsesc vedete precum Andreea Esca, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase, Nadia Comăneci (prin fratele ei), Ioan Lupescu, Victor Becali sau Camelia Șucu, care au încheiat fiecare un contract de credit cu valori cuprinse între 1 și 3 milioane de euro.

”Va prezentam in final o mini-lista de VIP-uri, cu credite de milioane de euro luate de la BRD – care nu au fost tinta denunturilor mincinoase ale gruparii criminale Bajescu & co – si care sunt bine mersi, pentru ca erau clienti pe bune, adevarati beneficiari ai creditelor, si nu fake clienti. Printre cei care au luat credite pe bune, cu garantii reale si indestulatoare s-au numarat Elena Udrea, Remus Truica, Sorin Rosca Stanescu, iar cei care nu au rambursat creditele au fost executati de banca, pe garantiile reale si indestulatoare constituite, asa cum se intampla in orice sistem financiar normal din lume”,a notat luju.ro despre lista respectivă, plină de VIP-uri.

