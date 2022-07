Daniel Funeriu a postat, joi dimineața, un mesaj atipic pe contul său de Facebook, în care a vorbit despre poluarea la nivel global și despre animalele de companie. În doar o oră, postarea sa a strâns peste 100 de reacții, plus zeci de comentarii.

Potrivit spuselor sale, un câine produce de două ori mai mult gaz cu efect de seră decât un Jeep, ceea ce înseamnă că „e ilogic să vrei să salvezi planeta şi să ai câine”. În plus, suprafața cultivată pentru a hrăni animalele de companie e de două ori cât suprafața GB (n.r. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord).

„Studii credibile -dar pe care nu le pot valida sau invalida- ne arată că un câine produce de două ori mai mult gaz cu efect de seră decât un Jeep. Mai mult şi în concluzie:

1) e ilogic să vrei să salvezi planeta şi să ai câine. 2) Nu o să îmi iau labradorul visat. 3) Dacă ar avea țara lor, animalele de companie ar fi al cincilea consumator mondial de carne. Deci să fii vegan şi să ai un câine sau pisică e incoerent. (A propos, un vegan care nu dă câinelui carne, nu poate fi atacat pentru rele tratamente aplicate animalelor?).

4) Suprafața cultivată pentru a hrăni pisicile şi câinii e cam de două ori suprafața GB. 5) Pisicile din Marea Britanie ucid 55 de milioane de păsări anual, 270 de milioane de animale în total. Deci contribuie semnificativ la declinul biodiversității.

Repet: aceste date sunt credibile, dar nu le pot verifica. Ca iubitor de câini şi pisici, dar şi ca un convins apărător al naturii îmi dau seama de ipocrizia celor care sunt concomitent „verzi”, „posesori de animale” şi/sau vegani. Să vedem acum cine e mai heităr: înverziții ipocriți sau impostorii academici progresişti prinşi cu mâța-n sac, oups, prinşi cu masterul de doi lei?”, a scris, joi dimineața, Daniel Funeriu, pe contul său de Facebook.

Referitor la nivelul de poluare din țara noastră, amintim faptul că, miercuri după-amiază, Guvernul de la București a salutat votul din Parlamentul European pentru „taxonomia verde”. Într-o postare pe contul personal de Twitter, o primă reacție a venit din partea lui Klaus Iohannis.

Președintele României s-a bucurat de faptul că eforturile constante ale țării noastre de a considera gazul și nuclearul ca parte a decarbonizării progresive s-au reflectat în decizia finală a Parlamentului European (PE).

„Mă bucur că eforturile constante ale României de a considera gazul și nuclearul ca parte a decarbonizării progresive s-au reflectat în decizia finală a PE”, a scris acesta pe contul său de Twitter.

Welcome today’s positive results in the European Parliament 🇪🇺 on #Taxonomy. I am glad that 🇷🇴 Romania’s constant efforts on considering gas and nuclear as part of progressive decarbonisation were reflected in the EP’s final decision.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) July 6, 2022