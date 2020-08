Dani Oțil și Mihaela Rădulescu au avut una dintre relațiile cu năbădăi din lumea mondenă. A fost o poveste de dragoste intensă, care a ținut ani de zile. Relația lor s-a terminat, dar abia acum ies la iveală amănunte incredibile.

Abia acum s-a aflat!

Prezentatorul TV a mărturisit că Mihaela l-a schimbat extrem de mult. Dani a povestit chiar un episod despre cum reușea Mihaela să ajungă la mai multe petreceri deodată. Acum, Mihaela Rădulescu îl are drept partener de viață pe Felix Baumgartner, în timp ce Dani este logodit cu modelul Gabriela Prisăcariu.

Deși și-au spus adio, prezentatorul încă mai povestește cum i s-a schimbat viața după Mihaela Rădulescu. Într-un interviu acordat emisiunii Conferința de Presă, pe care Diana Munteanu a prezentat-o ani buni, la Antena 2, Dani a mărturisit că nici măcar prietenii nu îl credeau când le spunea că el este noul iubit al Mihaelei. Asta, până când Mihaela Rădulescu a confirmat.

Cei doi s-au cunoscut personal pe data de 2 iulie 2008, cand vedeta a venit la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani sa vorbeasca despre spectacolul pirotehnic „Bucharest Golden Nights”, pe care ea l-a regizat. De aici si pana la povestea lor de dragoste nu a mai fost decat un singur pas, deși Mihaela era inca maritata cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg.

„Recunosc ca am inceput relatia inainte ca Mihaela sa divorteze. Dar ea a fost cea care a facut primii 50 de pasi ca sa fim impreuna. Pot spune ca Mihaela a vaslit in barca asta, dar nici eu nu am stat chiar degeaba”, a mai spus Dani Otil.

Mai mult, acesta spunea ca va cere cel putin 15.000 de euro ca sa apara pe o coperta de revista impreuna cu Mihaela.„De cand suntem un cuplu, eu si Mihaela nu am facut nici un pictorial impreuna. Pentru prima coperta, o sa cer cel putin 15.000 de euro„, a declarat Dani, la vremea respectivă.

Intrebata despre ce crede ea de parerea celor din jur, Mihaela a spus atunci că nu îi pasă. „Nu ma intereseaza ce parere au altii despre relatia mea cu Dani si nici cum se vede din afara”, a spus vedeta.

Ulterior, Dani a povestit că pasiunea pentru motoare a fost cea care i-a legat, într-o primă fază, pe el și pe Mihaela Rădulescu. Cei doi au fost împreună timp de șase ani, însă ulterior au rămas în relații amicale. Ba chiar vedeta a și fost invitată la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, cârcotașii grăbindu-se să speculeze că sentimentele dintre ei nu s-au stins.