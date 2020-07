Viorica Dăncilă își menține ideea cu privire la faptul că Liviu Dragnea a făcut presiuni enorme asupra ei privind OUG de amnistiție și grațiere.

Totodată, fostul premier susține că nu a avut niciodată de gând să dea o astfel de ordonanță, iar acest lucru l-a iritat destul de mult pe Dragnea.

„Cât timp am fost prim-ministru nu am dat nicio ordonanță de urgență pe justiție! Și nu am avut niciodată vreo inițiativă pro-amnistie și pro-grațiere!

Sunt sigură că acest lucru l-a iritat pe domnul Liviu Dragnea, dar am considerat că interesul României primează. N-am vrut să fac ceva ce știam sigur că e rău pentru țară”, a declarat Dăncilă.

Au fost presiuni

Fostul premier a mai precizat că au existat timp de mai multe luni sugestii indirecte pe care a fost nevoită să le respingă, iar Liviu Dragnea nu a fost încântat de acest lucru.

„Confirm din nou: au fost presiuni din partea domnului Dragnea pe tema amnistiei și grațierii. Timp de mai multe luni de zile au venit direct și indirect sugestii, recomandări, idei, pe care însă le-am respins.

Domnul Dragnea n-a primit bine aceste refuzuri și-l enerva probabil faptul că nu mă poate manevra. Probabil că domnul Dragnea n-a înțeles un lucru: că eram premierul României, nu sluga lui. Am ținut să onorez funcția și să-mi fac datoria față de români.”, a mai spus Dăncilă.

Reacția Vioricăi Dăncilă survine după ce Liviu Dragnea a vorbit într-un interviu despre faptul că premierul a început discuția privind amnistiția și grațierea.

Dăncilă și Dragnea se contrazic

„Acum, despre amnistie şi graţiere, prima discuţie cu doamna Dăncilă eu am avut-o în februarie-martie, nu mai ţin minte exact, 2018, pe Valea Prahovei, într-o duminică după-amiază sau sâmbătă, eram acolo cu familiile şi tocmai se însera, era zăpadă şi mi-a zis: ”Domnul preşedinte, aş vrea să ieşim puţin afară să vorbim ceva”. Am ieşit şi mi-a spus că e hotărâtă să dea amnistie. Ordonanţă de amnistie.

Bine! I-am spus să se gândească bine, să ţină cont de faptul că eu nu i-am pus o astfel de condiţie atunci când a fost propusă pentru funcţia de prim-ministru şi nu am avut o discuţie pe această temă până în momentul ăla, când ea mi-a spus că ea vrea să dea acea ordonanţă, completând că ea cât a fost europarlamentar a fost foarte activă şi a avut foarte multe poziţii în legătură cu nedreptăţile din justiţie şi a avut multe dosare care au fost contrafăcute şi că trebuie să existe în România un moment zero şi că nu îi tremură genunchii”, a relatat Dragnea la Realitatea Plus.

Deși Viorica Dăncilă susține că au existat presiuni din partea fosului lider al PSD, acesta susține contrariul.