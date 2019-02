Dăncilă a dezvăluit planul de ultim moment al Guvernului privind un OUG controversat! Se pregătesc noi schimbări

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni că modificările la Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare vor fi în concordanţă cu problemele semnalate de reprezentanţii administraţiei, afirmând că ''asta nu înseamnă o cedare''.

"Legat de Ordonanţa 114, am spus că este nevoie de flexibilitate. Şi de aceea am chemat miniştrii, ca fiecare să spună ce probleme sunt pe fiecare capitol în parte. (...) Ceilalţi miniştri au discutat fiecare pe linia domniei sale, astfel încât acolo unde sunt probleme să vedem ce modificări facem. Asta nu înseamnă o cedare, asta nu înseamnă că dacă cine strigă mai tare, ăla are dreptate. Vrem ca modificările pe care le facem să fie în conformitate, în concordanţă cu problemele pe care le aveţi dumneavoastră. Vreau sa schimbăm acest mod de abordare. (...) Problemele trebuie să vină dinspre dumneavoastră către noi ca să putem lua deciziile care se impun", a declarat şeful executivului la cea de-a XXII-a sesiune ordinară a Adunării generale a Asociaţiei Comunelor din România.